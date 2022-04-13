CHP'de yeni atama: Mehmet Yula, Doğu Masası'nda

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:25

Doğu ve Güneydoğu'daki 24 ilde, CHP'nin örgütsel yapılanmasını genişletmek ve oy oranını artırmak için kurulan, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan Doğu Masası'na yeni bir atama yapıldı. Uzun yıllardır CHP’de siyaset yapan, eski Parti Meclsisi üyesi Mehmet Yula, Doğu Masası Danışma Kurulu'na görevlendirildi.

Doğu Masası Danışma Kurulu'nun yeni üyesi Yula, yaptığı açıklamada yurttaşların bölgede üçüncü yol arayışında olduğunu belirterek, "Bölge halkı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair manifestodaki barış, kardeşlik ve birlikte yaşama ilkelerini kabullendi ve benimsedi. Halk bu inançla CHP’ye her geçen gün daha da yaklaşıyor ve bölge sorunlarını çözecek iradenin CHP’de olduğuna inanıyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın sorumluluğundaki Doğu Masası, oy oranının en düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde oylarını artırmak için yerel seçimler sonrasında kurdu.

Doğu Masası olarak bölgede 'hak hukuk ve adaleti egemen kılmak' için çalıuşacaklarını vurgulayan Yula, "Halkımız bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partinin tüm kadrolarının samimiyetlerine inanıyor. CHP’nin, hak-hukuk ve adaleti hakim kılacak, birlik ve beraberliğimizi, bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek dayanışma çağrısını bölgede sorunları çözecek" ifadelerini kullandı.

MEHMET YULA KİMDİR?

1959 Erzurum doğumlu olan Mehmet Yula, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Halk Dansları seçici kurul üyesi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsilci oldu. Halkbilimi alanında çeşitli konularda araştırmalarda bulundu. Ankara’nın yöresel kültürü içerikli “ANKARA” adında, iki araştırmacı arkadaşı ile birlikte hazırladığı 2001 yılında yayınlanan kitabı bulunmaktadır. CHP Gençlik Kolu yöneticiliği ve başkanlığı, 1995 – 1998 yılları arasında CHP Ankara il yöneticiliği ve il eğitim sekreterliği görevlerini üstlendi. Aynı dönem “Parti İçi Eğitim Çalışmaları” adıyla bir kitap hazırladı.

1999 yılında CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayı olarak önseçimle 4. sırada yer aldı. 1999 yılında yapılan olağanüstü kurultayda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi, çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2000 yılında yapılan olağanüstü kurultayda yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

2002'de SHP kurucu üyeliği, SHP Genel Saymanlığı ve SHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Etimesgut Belediye Meclis Üyeliği görevlerine seçildi.

Mehmet Yula, Temmuz 2013'te CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olmuştu.