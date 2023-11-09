CHP’den 10 Kasım videosu: ‘Özlemle ve saygıyla…’

Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümüne ilişkin bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 22:21
Abone Ol google-news

CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı.

CHP,  10 Kasım videosunu şöyle paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz"

Videoda, Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan radyo anonsları ve Atatürk'ün cenazesinden görüntüler yer aldı.


CHP Atatürk mustafa kemal atatürk 10 kasım

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: 'Zaman Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkma zamanı'

Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: 'Zaman Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkma zamanı'
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden 10 Kasım anması

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden 10 Kasım anması
Günlük Burç Yorumları: Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıklar bugün sizleri neler bekliyor? 10 Kasım Cuma Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıklar bugün sizleri neler bekliyor? 10 Kasım Cuma Burç Yorumları

En Çok Okunan Haberler