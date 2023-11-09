İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden 10 Kasım anması

Yayınlanma: 09.11.2023 - 19:08

Güncelleme: 09.11.2023 - 19:08

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne ilişkin bir açıklama yayımladı.



İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşının başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. Yılı. Şükranla saygıyla anıyoruz.

Atatürk “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim manevi mirasım bilimdir, akıldır” demişti.

Ancak, ülkemizde son yıllarda yaşamın her alanında hukukun üstünlüğünden, laiklikten, ulusal egemenlikten, kadın erkek eşitliğinden, akla bilime dayalı eğitimden geri adımların hızlandığının farkındayız.

10 Kasım 2023 günü saat 9’u 5 geçe sirenler bir kez daha uyaracak…

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, tek kişiye bırakılamaz!

Atatürk’ün manevi mirası akıldır, bilimdir!

Laik bilimsel eğitimden, karma eğitimden vazgeçilemez!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi başta olmak üzere Anayasa’yı,

Anayasa Mahkemesi kararını ve hukuk devletimizin temel ilkelerini

hiçbir kişi ve hiçbir kurum yok sayamaz! ”

Medeni Kanun başta olmak üzere Atatürk devrimleriyle kazandığımız eşit yurttaşlık hakkına, Cumhuriyetin bireyi olarak sahip çıkmaya, laik demokratik Cumhuriyetimizi sonsuza dek korumaya kararlıyız.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üyeleri olarak, Atamızı, aramızdan ayrılışının 85. yılında saygıyla anıyoruz."