CHP'den 81 ile zam duvarı
CHP Gençlik Kolları, zamların geri çekilmesi amacıyla 81 ilde ‘zam duvarı’ oluşturdu. Yurttaşlar, fahiş zamlarla katlanan faturalarını bu duvarlara asmaya başladı. Yazılanları 'zam mektubu' içerisinde toplayacaklarını belirten CHP'liler, mektubu zamların tek bir imzayla yayımlandığı adrese göndereceklerini söylediler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğe yapılan zamlar geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları da ‘zam duvarı’ kampanyası başladı. CHP Gençlik Kolları, yurttaşlardan, 81 ilde meydanlara branda gererek oluşturduğu bu duvarlara yüksek gelen faturalarını asmalarını ve zamlara karşı tepkilerini yazmalarını istedi.
Bir genç, zam duvarına, “Test kitabı alacak paramız yok” diye yazdı. Duvara kimi yurttaşlar da gelen faturalarını astı.
MEKTUP YOLLAYACAKLAR
Kampanyaları hakkında yazılı açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, şunları kaydetti:
“Yüksek enflasyon ve her geçen gün pahalılaşan hayat şartları yurttaşlarımızı oldukça zorlamaktadır. Bugün itibariyle tüm Türkiye'de gençlik kollarımız sahada olacak ve zamların geri çekilmesi için çeşitli eylemlerde bulunacak. Zam duvarında halkımız şikayetlerini duvara yazacak, faturalarını duvara asacak ve duvarlarımızı sürekli açık havada sergide bırakacağız.
Zam mektubunda ise yaşadıkları sıkıntıları yazarak, zamların tek bir imzayla yayımlandığı adrese göndereceğiz. Bununla beraber gençlik kollarımız, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle gençlere dönük vaat broşürlerini de stantlarda dağıtacaklar.”
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