Tarlasını ekmeyeceğini söyleyen çiftçi: 'Zam üstüne zam geliyor, huzur gidiyor, gam geliyor'

13 Şubat 2022 Pazar, 14:19

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Eski Zengen ve Yeni Zengen mahallelerindeki çiftçileri ziyaret etti. Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan 82 yaşındaki çiftçi, “Böyle bir dönem görmedik. Huzur gidiyor, gam geliyor” diye konuştu.

Çiftçi Kılıç, “Yeter artık. Bittik. Ben bittim ama çocuklarım, torunlarım ne olacak? Nasıl ekeyim ya? Mazot, gübre... Zam üstüne zam geliyor. Huzur gidiyor, gam geliyor. Bu nedir? Elektriği nasıl alayım, mazotu nasıl alayım? Mecbur tarlayı boş bırakacağım. Gübreyi alsam mazota güç yetmeyecek. Mazotu alsam gübreyi nasıl yetireceğim” dedi.

"ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALMA ŞANSI YOK”

Bir başka çiftçi ise “Geçen yıl şubatta 15 kilo gübre aldım. 800 kilo üre, 400 kilo DAP gübresi; 4 bin 350 TL tuttu. Şimdi 3 torba gübre alamam. Bir yıl içerisinde gübreye bak, ne kadar zam yedi” diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer de maliyetleri katlanan çiftçilerin kredilerini ödeyemediğini ve icra takibine düştüğünü söyledi. Gürer, “Her gün mazota zam gelirken, gübre fiyatları artarken bugün iktidarın verdiği destekle çiftçinin ayakta kalma şansı yok” dedi.