CHP’den çevre davalarında sıkça sorun olan ÇED kararları için yasa teklifi: ‘ÇED raporu zorunlu olsun’

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:00

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çevre davalarıyla ilgili Meclis’e iki ayrı yasa teklifi sundu. Bülbül, ilk teklifinde çevrenin korunmasına ilişkin olarak açılan davalarda, bütün işlemlerin harçtan muaf tutulmasını istedi. Bülbül, diğer teklifinde ise Çevre Yasası’nda değişiklik yapılarak projelere ÇED raporu zorunluluğu getirilmesini istedi.

Çevre davalarında sıkça gündeme gelen “ÇED gerekli değildir” kararlarına gönderme yapan Bülbül “Anayasa’nın 56. maddesi açık: Devlet de yurttaş da çevreyi korumakla yükümlüdür. ÇED, bir projenin çevreye olası etkilerini değerlendirir. ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı ise, projelerin bu etkilerden muaf tutulmasını sağlar. Memleketim Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, maden ocakları ve JES’lerle delik deşik edilmiştir. Her hafta bölgemizden JES’lerin yol açtığı doğa tahribatına ve sağlık sorunlarına ilişkin ihbarlar gelmektedir. Halk, yapılan ÇED toplantılarında açıkça itirazını dile getirmekte ancak buna rağmen ‘ÇED gerekli değildir’ kararları verilmeye devam edilmektedir. Bu kararlar, sadece ekolojik yıkımı hızlandırmakla kalmıyor, halkın iradesini de hiçe sayıyor. ÇED muafiyeti artık bir istisna değil, bir araç haline gelmiştir. Bu keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.