CHP’den Erdoğan’a ‘anayasa’ tepkisi: ‘Türkiye Yüzyılı Anayasası' diye bir anayasa olmaz'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan’ın yeni anayasa söylemlerine ilişkin "'Türkiye Yüzyılı Anayasası' diye bir anayasa olmaz. 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' olur" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:01
CHP’den Erdoğan’a ‘anayasa’ tepkisi: ‘Türkiye Yüzyılı Anayasası' diye bir anayasa olmaz'
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Yassıada'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'ndan fotoğraflar paylaşarak, "Yeni Türkiye’nin sembollerinden olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Sivil Anayasa, Güçlü Türkiye Sempozyumu’nun demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli fikirleriyle sempozyuma katkı veren hocalarımıza ve hukukçularımıza teşekkür ediyorum" notunu paylaşmıştı. 

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Yücel paylaşımında şunları ifade etti:

“Yassı Ada'nın adını 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirmekle ülkeye demokrasi ya da özgürlük gelmiyor Sayın Erdoğan. AKP döneminde Yassı Ada'nın adı değiştirildikten sonra adada yapılan ilk işlem, imar düzenlemesi oldu. Yargılamaların yapıldığı spor salonu, Adnan Menderes'in kaldığı oda dahi yıkıldı. Ada beton cehennemine çevrildi. Yani betonlaşmaya özgürlük getirdiler. Sayın Erdoğan 'Anayasa normlar hiyerarşisinin tepesinde yer alır' diyor. Çok doğru. Ama lafla peynir gemisi yürümez. Kendilerinin onlarca maddesini değiştirdikleri mevcut Anayasa'yı dahi uygulamayanların, yeni, daha demokratik bir anayasa yapımında samimi olmaları düşünülemez. Sayın Erdoğan, her 27 Mayıs'ta Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını sömürerek demokrasi dersi vereceğinize, önce Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının önünü açın. Ayrıca, 'Türkiye Yüzyılı Anayasası' diye bir anayasa olmaz. 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' olur.”


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