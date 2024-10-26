CHP'den Erdoğan'a TUSAŞ tepkisi: 'Kapıları açmaya devam mı?'

CHP'li Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili açıklamasına "İşte böyle sınırları yol geçen hanına çevirip, ne idüğü belirsizleri babanın tarlasına davet eder gibi memlekete doldurursan olan masum insanlarımıza olur" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'den Erdoğan'a TUSAŞ tepkisi: 'Kapıları açmaya devam mı?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:15

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen ve 5 yurttaşımızın şehit olduğu terör saldırısının yankıları sürüyor.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin 'Suriye'den sızma harekâtıyla Türkiye'ye girdiği' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. 

"HESABINI KİM VERECEK?"

"Daha geçen hafta Olaf Scholz’a 'Suriyelilere kapımız açık, Lübnanlılar da gelsin' diyordunuz. Kapıları açmaya devam mı?" diyen Yücel, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Sanayii merkezimiz Tusaş'a elini kolunu sallayarak giren ve 5 insanımızı şehit eden 2 teröristin Suriye'den sızma harekâtıyla Türkiye'ye girdiğini ifade etti.

Daha geçen hafta Olaf Scholz'a "Suriyelilere kapımız açık, Lübnanlılar da gelsin" diyordunuz kapıları açmaya devam mı? 

İşte böyle sınırları yol geçen hanına çevirip, ne idüğü belirsizleri babanın tarlasına davet eder gibi memlekete doldurursan olan masum insanlarımıza olur.

Şehidimiz Zahide Güçlü'nün kızı kanseri yeni atlatmış. 8 yaşında. Annesi neden şehit edildi? Hesabını kim verecek? Elini kolunu sallayarak sınırdan geçen teröristler mi? Yoksa bırakın sınırları, başkenti dahi koruyamayan iktidar mı?"


Etiketler: #Deniz Yücel #Erdoğan #terör saldırısı #TUSAŞ

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