CHP'den hastane önünde sağlık eylemi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de düzenlediği eylemle sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek yurttaşların şikayetlerini gündeme taşıdı. CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından Alsancak Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen açıklamada Sağlık Bakanlığı’nı eleştiren CHP Konak yönetimi, özelleştirilen sağlık sistemi nedeniyle yurttaşların mağdur olduğunu duyurdu.

Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve özel hastaneler üzerinden sistemin müşteri odaklı işlediğini dile getiren CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, “Şemsiye tersine tutulmakta ve hastanecilik modeli desteklenmekte, SGK bu kuruluşlarla sözleşme yapmaktadır. Hastaların daha pahalı bir maliyet modeli olan hastanelere yönelmesini teşvik etmektedir. Sağlık kuruluşları arasında ayrım yapılmakta, SGK yalnızca belirli sağlık kuruluşlarıyla yani yandaş olanlarla sözleşme yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde garip bir rol sürdürmektedir. Hem standart koyucu, hem denetleyici, hem de en büyük hizmet sunucudur. Hem hakem hem oyuncudur. Üniversite hastaneleri, şu anda iflas durumundadır. Sağlık sistemimizin ciddi sorunları bulunmaktadır. Şu anda bir akıl tutulması ve tıkanıklık söz konusudur. Sorunların çözümü için, daha esnek ve diyaloğu benimseyen bir yönetim anlayışına gereksinim duyulmaktadır. Sağlık, tüm varlıkların en büyüğüdür. Sağlıklı bir ayakkabı tamircisi hasta bir kraldan iyidir” diye konuştu.