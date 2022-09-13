CHP’den İzmir’de açılamayan okullar için tepki

13 Eylül 2022 Salı, 13:21

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen, kent genelinde birçok okulda eğitime başlanamadığını bildirdi. Ergül, özellikle Gaziemir’de bulunan öğrenci ve velilerin büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, ilçe Milli Eğitim Müdürünü istifaya davet etti.

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün AKP’li bir parti üyesi gibi davrandığını dile getiren CHP’li Ergül, “Dün yeni eğitim öğretim yılının ilk günüydü. Zaten bozulmuş bir sistemin, sorunsuz başlaması beklenemezdi. Ülkeyi adeta enkaz haline getirmiş iktidar, içinde rant olmayan hiçbir soruna da çözüm üretmiyor, üretemiyor. 30 Ekim 2020’de yaşadığımız deprem sebebiyle, ilimizde ve Gaziemir’de birçok bina hasarlı hale geldi. Bunlardan en önemlileri ise şüphesiz okul binalarımız. Tam 2 yıldır, hafif ve orta hasarlı olarak raporlanmış okullar tadilat bekliyor! Peki, Bakanlık ve temsilcileri ne yapıyor? Tam 2 yıldır, tadilat ihalesine bile çıkılamayan okulların öğrencileri ve ailelerini düşünen bir bakanlık ya da iktidar temsilcisi yok mu? Tıpkı ülkeyi yönetemeyen beceriksizler gibi, onların yerel temsilcileri de aynı beceriksizlikteler ve bu beceriksizliklerin kahrını yine milletimiz çekiyor!” diye konuştu.

“ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ KONTEYNERLERDE EĞİTİM GÖRÜYOR”

Gaziemir’den örnekler veren Ergül, “Beyazevler Mahallesi’ndeki Mevlüt Aysun Özer İlkokulu tadilat yapılamadığından kullanılamaz durumda. İlkokula yeni başlayan çocuklarımız yaklaşık 2 km uzaktaki Dokuz Eylül İlkokulu’na, taşımalı olarak gitmek zorunda bırakıldı. Anaokulu öğrencileri ise 2022’nin Türkiye’sinde konteynerlerde eğitim görüyor. Aktepe Mahallesi’nde yıkılan ve hala tek bir adım dahi atılmayan Anafartalar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Emrez Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu’na gitmek zorunda bırakıldı! İlçenin en köklü eğitim kurumlarından Gaziemir Lisesi ise yine tadilat yapılmadığından eğitime kapatıldı! Bu umursamazlık ve beceriksizlik yüzünden, Gaziemir’deki lise öğrencileri için özel liseler ya da imam hatipler neredeyse zorunlu kılındı. Bu okulları tercih etmeyenler ise çevre ilçelere yönelmek ve eğitimlerine taşımalı devam etmeyi tercih etmek zorunda!” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇE YOK, DEYİP TADİLATA BAŞLAMAMIŞLAR”

Okulların bütçe olmadığı gerekçesiyle tadilata sokulmadığını ancak bazı kamu binalarına bütçe bulanabilmesine dikkat çeken Yasin Ergül “Eğitimle ilgili ilçede sorumlu olan yetkililer, kendilerine ulaşan vatandaşlara, ‘Bu işler için bütçe yok o yüzden tadilat yapamıyoruz’, gibi utanılacak açıklamalar yapmış. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün de makam olarak kullanacağı Hükümet Konağı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kendi makamlarınıza gelince bütçe var da okullara gelince mi bütçe yok? Peki, sizin bütçe yok, dediğiniz yerde vatandaşın neler çektiğinden haberiniz de mi yok. Zaten fahiş kırtasiye ve okula başlangıç masraflarının yanına, birde servis ücretlerini milletin sırtına nasıl yüklersiniz? Sistemi öylesine çökerttiniz ki, yönetemediğiniz ülke ve batırdığınız ekonomi yüzünden, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrasında, taşıyacak öğrenci bulamayan servisçilerde sizin yüzünüzden artık kontak kapattı. Anlayacağınız veliler servise verecek para, servisçiler mazota verecek para bulamıyor. Bu da 2022 Türkiye’sinde sizin büyük icraatlarınızdan ve utançlarınızdan birisi olarak ortada duruyor. Ama siz bu durumdan utanır mısınız? Onu bilmiyoruz” dedi.

"AKTROLL MÜSÜN, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MÜ?"

Gaziemir Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’yi, devletin memuru ve ilçenin eğitim kurumlarından sorumlu kişi olduğunu unutarak, AKP’li bir üye gibi siyaset yapmakla eleştiren ve istifaya davet eden, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, sözlerini şöyle noktaladı:

“Binlerce öğrenciyi ilgilendiren bu ve başka sorunlar ortada dururken, sorunun en temel sorumlusu olan il ve ilçe milli eğitim müdürleri nerede, ne yapıyor? Biz, ilçe milli eğitim müdürünün ne yaptığını bulduk, trollük. Gaziemir’e ilçe milli eğitim müdürü diye görevlendirilen kişi, bu görevini AKP’li siyasilere sosyal medya üzerinden kalp yollamak, beğeni yollamak olarak anlamış olacak ki; Öğrencilerin ve okulların sorunlarıyla ilgileneceğine, hangi Akp’li siyasi gönderi paylaşsa ilk etkileşim ilçe milli eğitim müdürü Ogün Derse’den gelmiş! Ogün Derse, 657 sayılı kanundan bihaberse, kendisine onu da hatırlatmasını da biliriz. Kendileri siyasete bu kadar meraklıysa derhal istifa etsin ve Gaziemir’in çocuklarının geleceğine gölge etmekten vazgeçsin. Yok, eğitimci ve idareci olarak yaşamına devam edecekse, görevini adam gibi yapsın, aktrollükten vazgeçsin. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve tüm ilgili yöneticilere sesleniyoruz; Ya bu İlçe milli eğitim müdürüne görev ve sorumluluklarını hatırlatıp, okulları bir an önce eğitime hazır hale getirin, ya da bu sözde müdür, özde aktrol ile ilgili tüzük ve yasaların gereğini yapın!”