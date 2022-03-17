CHP’den İzmir’de memurlarla ortak miting

17 Mart 2022 Perşembe, 17:30

İmzalanan son toplu sözleşmeden dolayı Sayıştay tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline zimmet çıkartılması ve sözleşmeli memurlara kadro verilmemesini protesto etmek amacıyla Konak Meydanı’na inen belediye emekçilerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden tam kadro destek geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidara yüklendiği açıklamasında “Bizi belli bedellere mahkum etmiş olabilirler ama vatandaş onlara sandıkta öyle bir bedel ödettirecek feleklerini şaşıracaklar” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Devlet zimmet çıkararak haraç alıyor. Çetelerin dostu olan bu iktidarı hep beraber göndereceğiz” diye konuştu.

Başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Seyit Torun olmak üzere, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yüvel ve ilçe başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katıldığı eylemde memur ve işçi sendikaları da alanı doldurdu. “Sayıştay elini cebimizden çek”, “Direne direne kazanacağız”, “Kadro hakkımız, söke söke alırız” sloganlarıyla Konak Meydanı’nda yer alan Hasan Tahsin Anıtı önünde toplanan binlerce emekçinin katılımıyla miting havasında geçen açıklamaya zaman zaman vatandaşlar da destek verdi. Belediye çalışanlarına haksızlık yapıldığını söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Memurlarımızın devlete ve millete fedakarca hizmet etmesinin bedeli ağır zimmet borçları olmamalıdır. Belediye memurlarımızın yaşadığı mağduriyet, acil bir şekilde giderilmelidir. Aileleriyle beraber yarım milyonun üzerinde insanın gözü, kulağı bu konuda atılacak çözüm odaklı adımlardadır. Kamu emekçilerini kimse yok sayamaz” dedi ve CHP iktidarında kadro ile toplu sözleşme gibi sorunlara kalıcı düzenlemeler getirerek çare üreteceklerini sözünü verdi.

Personeline sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Kimse bu belediyenin emekçilerini yalnız sanmasın. Biz emekçilerin patronu değil yoldaşıyız. Onlara yapılan neyse bize yapılmıştır. Sosyal denge tazminatları asla zimmete konu edilemez, edilmemeli. Kamu zararı gerekçesiyle memurlara zimmet çıkarılması siyasi bir karardır. Adalet yerde bir ediliyor, memurlar üzerinde baskı kuruluyor. Ülkemizi yeniden hasta adam haline getirdiler. Emeklerimizin alın terine göz diktiler. Yok öyle yağma. İktidara sesleniyorum, sosyal denge tazminatlarından elinizi çekin, 3600 ek göstergeyi derhal uygulayın, sözleşmeli memurların memuriyetlerini verin. Emekçilerimizle birlikte taleplerimiz yerine gelene kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da iktidara sert eleştirilerde bulunarak, “Yapılacak ilk seçimde dostlarımızla, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde öncelikle toplu sözleşme hakkı olup grev hakkı olmayan bu ucubeyi değiştireceğiz. Devlet adeta sizden zimmet çıkararak haraç alıyor. Sözleşmeli memur uygulamasını da kaldıracağız. Bunların derdi koltuklarını korumak. Cumhur ittifakı seçim kanunuyla değişiklik yaparak demokrasiye kurşun sıkıyor, örtülü baraj getiriyor. Ama bu yasa onları vuracak, ilk seçimde iktidar olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sadece çetelerin dostu olan bu iktidarı hep beraber göndereceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki seçimlerde iktidardan hesap soracaklarını dile getiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada şunları vurguladı: “Öyle ceberrut bir iktidar var ki, emekçinin hakkını elinden almak için çabalıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Şu anda bu hakları bizden almış, bizi belli bedellere mahkûm etmiş olabilirler ama vatandaş onlara sandıkta öyle bir bedel ödettirecek ki, feleklerini şaşıracaklar. Ekonomik buhranın faturasını hep emekçiye yüklediler. Kendilerinin bir eli yağda bir eli balda ama vatandaşın gerçeğinden habersizler. İktidarımızda emeğin gerçek değerini ortaya koyacağız.”