CHP’den kadına şiddete kırmızı kart

02 Eylül 2022 Cuma, 15:26

İzmir’in Konak ilçesinde CHP Kadın Kolları tarafından kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar yer aldı. Etkinlikte, erkekler tarafından katledilen kadınların yakınları konuşarak adalet çağrısında bulundu. Kadınlara seslenen Nazlıaka, “Buradan kadınların yediğine, içtiğine, giydiğine, kaç çocuk doyuracağına, yaşam tercihlerine, sürdüğü rujun rengine, saçının modeline, başı bağlı mı açık mı diye ayrımcılık yapanlara kırmızı kart gösteriyoruz. Aslında kadına yönelik şiddeti de çocuğa yönelik istismarı da durdurmanın tek bir yolu var, sandık. O sandık gelecek ve kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulanlar, kadını iki cinsiyetten biri değil ikinci cinsiyet olarak tarifleyenler, kadın cinayetlerinden sayı diye bahsedenler, kadınları ayrıştırmaya çalışanlar ilk seçimlerde bizlerin iradesiyle birlikte o sandığa gömülecek. Ne demişti AK Parti? Üç şeyi yok edecekti. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Üç şeyin de şaha kalktığı gibi yasaklarda sınır tanımaz hale geldiler ama hiç merak etmeyin onlar da biliyor gidecekler” dedi.

Nazlıaka kadın cinayetlerinin sorumlusunun iktidar olduğunu ifade ederek, “Ne yazık ki 20 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı döneminde kadınlar, en temel hakkı olan yaşam haklarının gasp edilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Ne çok katliam ne çok ölüm yaşadık değil mi? İzmir’de yaşamını kaybeden Ezgi Özaslan’ın annesinin çığlıkları hepimizin kulağında. ‘112’yi aradım bana müzik dinlettiler’ dedi. ‘Madem koruma kararı var o halde kızımı niye koruyamıyorsun?’ dedi. Katil 35 gündür yakalanamadığı için şu an ailenin de hala hayati tehlikesi var. Aileyi korumak adına onları davet etmedik ama buradan sözümüz olsun; koruma kararına rağmen kız kardeşlerimizi korumayanlara gelin hep birlikte kırmızı kartlarımızı gösterelim” diye konuştu.