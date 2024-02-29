CHP’den Somali Antlaşması'na tepki: Mehmetçiğin Somali'de ne işi var?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:26

Güncelleme: 29.02.2024 - 15:07

Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin bu antlaşma sebebiyle Somali ile Etiyopya arasında yaşanan krizin parçası haline gelebileceğini söylerken şu soruları sordu: "TSK personelini anavatandan çok uzakta başka bir devletin çıkarlarını korumak için ucu açık ve muğlak bir görev için mi göndereceğiz? Buna vatan koruması için and içmiş askerlerin gönderilmesi anlamlı mıdır? Orası vatan mıdır? Türkiye’nin bu konudaki açıklanmamış ‘çıkarı’ nedir?"

İşte Cumhuriyet’in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’na sorduğu sorular ve Bağcıoğlu'nun yanıtlar:

Önce şunu soralım: Türkiye ile Somali arasındaki antlaşma henüz Meclis’e gelmedi. Bu antlaşma hakkında şu ana kadar neler biliyoruz?

Somali, Türkiye ile 10 yıllık Deniz Güvenliği Antlaşmasını onaylayarak, Türkiye'ye Somali karasularında tam yetki verdi. Türkiye’nin, Somali donanmasının yeniden yapılandırılması ve karasularındaki deniz güvenliği faaliyetleri karşılığında, Somali münhasır ekonomik bölge (MEB) kaynaklarından belli bir gelir elde etmesi öngörülüyor. Türkiye’nin Somali deniz yetki alanlarında araştırma, sondaj ve balıkçılık faaliyetinde bulunması 5-6 yıldır gündemde idi.Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Antlaşması’na ilişkin olarak kim ne söyledi:

Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık iş birliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız. Antlaşma; Somali’de terörizm, dış tehditler, korsanlık ve yasadışı balıkçılık ile mücadele ile kıyıların korunması ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsıyor.

Ayrılıkçı Somaliland yetkilileri: Mogadişu, Türkiye ile ve hatta Mısır’la da antlaşma imzalarsa, Etiyopya ile imzaladığımız antlaşma uygulanacaktır.

Eş-Şebab Terör Örgütü: Antlaşma “yasa dışı”, Türkiye’nin bölgedeki hegemonik hırslarının yeni bir yansıması.

Yabancı haber ajansları: Antlaşma, Etiyopya'nın Aden Körfezi'ne erişim sağlamak için ayrılıkçı Somaliland bölgesiyle ortaklık kurma çabalarını caydırmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Somali, Somaliland'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü için Etiyopya ile Somaliland arasındaki Ocak antlaşması nedeniyle savaşa girmeye hazır olduğunu söyledi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Peki Türkiye ile Somali neden şimdi böyle bir antlaşma imzaladı?

Somali ile Türkiye arasında yapılan antlaşmanın zamanlaması ve Somali’nin hiç vakit geçirmeden antlaşmayı onaylayıp yürürlüğe sokmasının en önemli nedeni, komşusu Etiyopya’nın uluslararası hukuka göre Somali topraklarının bir parçası olan ama son 30 yılda kendi özerk yönetimini geliştiren Somaliland ile 1 Ocak’ta imzaladığı antlaşma oldu.

İkili işbirliği protokolü olarak kamuoyuna duyurulan antlaşmaya göre, Kızıldeniz’e kıyısı olmayan Etiyopya, Somaliland’ın Berbera Limanı’nı kullanabilecek. Etiyopya’nın antlaşma uyarınca, kiralanmış bir askeri üsse erişim sağlayacağı da belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler’in yanı sıra hiçbir ülke tarafından tanınmayan Somaliland’ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “50 yıl boyunca sürecek bir kiralama sözleşmesi karşılığında Etiyopya donanmasına 20 km deniz erişiminin sağlanacağını” duyurdu. İçeriği açıklanmayan antlaşmada, Etiyopya’nın Somaliland’i tanıyabileceğine ilişkin bir maddenin de yer aldığı iddia edildi. Ayrıca; Somali’nin Mısır ile de benzer bir antlaşma imzalamak istediği iddiaları mevcuttur.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları neler söylüyor?

MSB kaynakları özetle şunu söylüyor: Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Böylece Somali’nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu antlaşmanın onay süreci devam etmektedir.

ABD İŞİN NERESİNDE

Bu antlaşmanın kuşkusuz güvenlik bağlamında sonuçları olacak. Bu antlaşma bizi nereye götürür?

Madde madde şöyle sıralayalım:

1- Türkiye ve Somali arasında 2012'de imzalanan Askeri Eğitim ve İşbirliği Antlaşması kapsamında Somali Silahlı Kuvvetlerine teknik destek ve eğitim veren Türkiye, Mogadişu’da TÜRKSOM olarak bilinen bir askeri üsse (Anadolu kışlası) sahip. Türkiye Mogadişu'daki havaalanı ve limanın yönetimini de üslenmiş durumda. (ALBAYRAK GRUBU)

2- TSK’na ait bir kara birliği (takviyeli tabur kabul edilebilir) 2017 yılından beri; “Somali ordusuna eğitim vermek” görevi ile Somali’de bulunuyor. Somali Silahlı Kuvvetleri personeline çok başarılı şekilde hem Somali’de hem de Türkiye’de olacak şekilde teröristle mücadele harekâtı dahil eğitim veriliyor. Bu birliğin muharebe görevi yok. Ayrıca irtibat ve danışman olarak görev yapan deniz ve hava kuvvetlerinden de askeri personel mevcut. Yani Türk Deniz Kuvvetleri zaten yıllardır Somali Deniz Kuvvetlerine danışmanlık yapıyor. Benzer Deniz Kuvvetlerini yapılandırma görevini Türk Deniz Kuvvetleri personeli örneğin Romanya için yıllar önce de yaptı.

3- Doğal kaynaklar (altın, uranyum ve büyük ölçüde keşfedilmemiş demir cevheri, doğal gaz, petrol) açısından büyük rezervlere sahip olduğu belirtilen Somali, güvenlik riskleri taşıyan ve onlarca yıldır istikrar bulamamış bir devlet. Ayrılıkçı “Somaliland” konusunda Etiyopya ile gerginlik yaşıyor, İŞİD bölgesel kolu El Şebab terör örgütü oldukça aktif ve ülkenin bir bölümünde kontrolü elinde bulunduruyor. Türkiye Büyükelçiliği, Türk askeri üssü ve Türkiye’nin inşa edip işlettiği diğer birçok kurum zaman zaman El Şebab örgütünün hedefleri arasında yer alıyor.