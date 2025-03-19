CHP'den 'Torba'ya 66 sayfalık şerh: 'Yoksullaştıran büyüme'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Şerhte, teklifin anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Teklifte başta işsizlik ve enflasyon Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların temelden çözümüne yönelik herhangi bir öneri bulunmadığına dikkat çekildi.

Çalışanların milli gelir payının sürekli düşmekte olup Türkiye’de “yoksullaştıran bir büyüme” süreci yaşandığı vurgulandı. Kaynakların faize, şirketlere aktarıldığına işaret edilen şerhte, AKP iktidarında “fakirin daha fakir, zenginin daha zengin” olduğu bir sistem yaratıldığı belirtildi.

Şerhte, “Bayram ikramiyesinin 3 binden 4 bin TL’ye yükseltilmesinin 2025 yılı ilave maliyeti 28.4 milyar TL. 2025 bütçesinde KÖİ modeli için Hazine’den yapılan ödemelerin 204 milyar liraya ulaşırken 28.4 milyar TL’lik maliyetten bahsetmek çok düşündürücü” dendi.