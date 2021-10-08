CHP'li 30 milletvekili İzmir'de 8 ilçede 190 köyü ziyaret edecek

08 Ekim 2021 Cuma, 14:21

CHP tarafından düzenlenen ve seçim provası niteliğindeki program hakkında partisinin il başkanlığında konuşan Böke şunları ifade etti: “İki gün boyunca köylerde çiftçi, emekçi, üretici ile bir araya geleceğiz. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç olduğunu konuşacağız. İktidarımızda yapacaklarımızı birlikte oluşturacağız taleplerini Türkiye’ye gerçeğine dönüştürmek içim omuz omuza mücadele edeceğiz. AKP’nin genel başkanı abur cuburla doldurulan sepetlere ‘Fiyatlar gayet uygun’ diyor. Tek adam hükümet sisteminde iktidar halkın yaşadığı gerçekleri görmezden geliyor. Herkes biliyor ki, tüm sorunların kaynağında tek adam rejiminin kurmuş olduğu düzen yatıyor. İktidar ülkemizi dışa bağımlı kıldı. Üretimin tüm girdileri ithalata bağımlı. CHP olarak bizler buna seyirci kalamayız. İşte o nedenle bugün burada Türkiye’nin dört köşesinden tarımı bilen vekiller olarak Türkiye’yi kalkındırmanın öyküsünü halkımızla birlikte yazmak için geldik.”

Böke, “Çiftçiye destekler 15 yıldır eksik ödeniyor. İktidar bu çiftçiye 210 milyar lira borçlu. Biz iktidara geldiğimizde çiftçinin mazotundan vergi almayacağız. Köylünün üretim araçlarını haczeden bu düzeni değiştireceğiz. Enflasyonu düşürebilmek için güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye ihtiyacımız var. İktidar olduğumuzda çiftçinin bankalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içerisinde sileceğiz.Halkın gasp edilen tüm haklarının hesabını soracağız. Erken seçim, derhal seçim. Türkiye’nin kaybedecek bir günü dahi yok. Acil olarak bir düzen değişikliğine ihtiyaç var” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, “Üretici ve köylümün AKP iktidarına mahkum olmadıklarını çözümleri kendileri ile paylaşarak bir kez daha göstereceğiz. Bizler mevcut siyasi iktidarın dayatmaya çalıştığı yapay gündemleri, kutuplaştırmayı konuşmak yerine halkımızın gündemi ile ilgileniyoruz” diye konuştu.