CHP’li Açıkel’den Türkiye’nin 2021 karnesi: Basın özgürlüğünde 53 sıra geriledik

31 Aralık 2021 Cuma, 11:59

CHP’li Açıkel, 2021’de Türkiye’ye ilişkin uluslararası kuruluşların adaletten ekonomiye pek çok konuda hazırladığı çalışmaları derleyerek rapor haline getirdi.

Açıkel’in raporunda şunlar yer aldı:

Adalette geriye düşüldü: Türkiye, 2021 Dünya Adalet Projesi Endeksi’nde, hukukun üstünlüğü sıralamasında 128 ülke arasında 117. sıraya düştü. 2011’de 167 ülke arasında yargı sistemine ve mahkemelere güven sıralamasında 53. sırada yer alan Türkiye, 2021’e gelindiğinde 129. sıraya geriledi. 2021 Yargı Bağımsızlığı Endeksi’nde Türkiye 167 ülke arasında 118. sırada yer aldı.

Basına engelleme: Sınır Tanımayan Gazeteciler’in hazırladığı rapora göre basın özgürlüğü konusunda Türkiye 2002’de 100. sıradayken, 2021’de 153. sıraya geriledi. 2015’te erişime engellenen internet sitesi sayısı 80 bin 553 iken, Aralık 2020 itibariyle yaklaşık 5 kat artarak 467 bin 11 oldu.

Ekonomide adaletsizlik: Türk Lirası benzer ülkelerin (gelişmekte olan) para birimi arasında Arjantin pesosundan sonra en fazla değer yitiren para birimi. Türkiye, dünya enflasyon liginde 185 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip 11. ülke konumunda. Türkiye, 36 OECD ülkesi içerisinde Ekim 2021 itibarıyla gıda enflasyonu en yüksek ülke oldu. Enerji maliyetleri konusunda da en yüksek enflasyona sahip 6. ülke konumunda.

Eğitimde eşitsizlik: AKP döneminde eğitime erişimde de eşitsizlikler arttı, Türkiye, 41 OECD ülkesi arasında en adaletsiz eğitim fırsatı sunan ülke haline geldi. 2021 Eğitim politikaları sıralamalarında OECD ülkeleri arasında Romanya ile birlikte en kötü konumda bulunan iki ülkeden biri olan Türkiye, OECD verilerine göre, 77 ülke arasında Covid-19 sürecinde öğrencilerin internete erişim sıralamasında 70. sırada yer aldı.