CHP’li Adıgüzel, fındık için 100 kilometrelik yürüyüşünü tamamladı: Gerekirse Saray’a kadar yürürüz

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:13

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:13

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in özellikle kokarca böceği üzerinden sorun yaşayan fındık üreticilerinin sıkıntılarına dikkat çekmek için memleketi Gürgentepe’den Ordu merkeze başlattığı 100 kilometrelik yürüyüş, hafta sonunda tamamlandı.

Üreticiler ve yurttaşlarla yaptığı açıklamayla yürüyüşünü bitiren Adıgüzel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Ekonominin tüm sıkıntıları dar gelirlinin üstüne yıkılıyor. Vergi borçları affediliyor. Erdoğan’ın çocuklarının vakıflarına bağış yapıyorlar, karşılığında borçları affediliyor. Madem sistem böyle, Sayın Erdoğan, çiftçilerin sana bir teklifi var. Dönüm başına 10 bin lira ver, biz de senin vakıflara bağış yapalım” çağrısında bulundu. Kokarca için ciddi önlemler alınması için seslenen Adıgüzel, “Kokarcaya karşı 100 kilometre yol yürüdüm. Ankara’da bakana da götürdüm. Eğer yeterli çözüm üretmezseniz, Ankara’ya 450 kilometre daha yürürüm. Bu defa da kokarcayı Saray’a götürürüm” diye konuştu.