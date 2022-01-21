CHP'li Ağbaba, cumhurbaşkanı adayını tarif etti

21 Ocak 2022 Cuma, 16:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Eski TBMM Başkan Vekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 6'ıncı yıl dönümünde anma etkinliklerine katılmak için Tunceli’ye geldi.

Parti binasında partililerle buluşan Veli Ağbaba, burada cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin konuştu.

Ağbaba, şunları söyledi:

"Zaman zaman adaylık tartışması yaşanıyor, ‘Aday kim olacak’ diye gündemler oluyor. Demokrasiyi bilen, herkesle görüşebilen, herkesin derdini dinleyen ve herkesle el sıkışan, geçmişinde leke olmayan biri olacak. O da bizde var. Türkiye umarım önümüzdeki günlerde ittifakımızı güçlendiği ve geliştirdiği, demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi savunanların, hukuk güvencesine inananların, yargının bağımsızlığını savunan insanlarla birlikte ittifakımız güçlenecek. Burada önümüzdeki dönem ülkemizin geleceği için, yaşadığımız sorunları aşmak için ittifakımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. İttifakımıza çomak sokmak isteyenler var. Hep birlikte el ele, kol kola vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifakla yolumuza devam edeceğiz. Daha aydınlık bir Türkiye, Kamer Genç'in hayalindeki Türkiye'yi hep birlikte yaşayacağız."