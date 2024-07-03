CHP'li Akdoğan'dan AJet tepkisi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:55

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:55

Akdoğan, mektubunda "Anadolu Jet, AJet olarak hizmet vermeye başladığından bu yana şirketinizle yapmış olduğum seyahatlerde ilk kez uçuş herhahgi bir rötar olmadan zamanında gerçekleşti. Bu vesileyle sizi ve sizin nezdinizde AJet'i tebrik ediyorum" dedi. Daha sonra Akdoğan, mektubu şu notla sosyal medya hesabından yayımladı:

"AJet Genel Müdürü Sayın Sarp’a 'Hayret, zamanında kalktı bu uçak' diye düşünerek teşekkür mektubu yazmıştım ki, rötar vermemesine rağmen uçak, yine 20 dakika gecikerek kalktı. Mektup kursağımda kaldı. 20 dakikanın lafı olmaz diyor heralde AJet. 'O da rötar mı' diyor…"