CHP'li Akdoğan'dan AJet tepkisi
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da AJet'in rötarlarına AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a bir mektup göndererek dikkat çekti.
Akdoğan, mektubunda "Anadolu Jet, AJet olarak hizmet vermeye başladığından bu yana şirketinizle yapmış olduğum seyahatlerde ilk kez uçuş herhahgi bir rötar olmadan zamanında gerçekleşti. Bu vesileyle sizi ve sizin nezdinizde AJet'i tebrik ediyorum" dedi. Daha sonra Akdoğan, mektubu şu notla sosyal medya hesabından yayımladı:
"AJet Genel Müdürü Sayın Sarp’a 'Hayret, zamanında kalktı bu uçak' diye düşünerek teşekkür mektubu yazmıştım ki, rötar vermemesine rağmen uçak, yine 20 dakika gecikerek kalktı. Mektup kursağımda kaldı. 20 dakikanın lafı olmaz diyor heralde AJet. 'O da rötar mı' diyor…"
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Koca'nın beklenmeyen konuşması
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu