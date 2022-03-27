CHP'li Akın akaryakıt alım gücünü karşılaştırarak Bakan Nebati'ye tepki gösterdi

27 Mart 2022 Pazar, 11:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, satın alma gücü paritesine göre Türkiye’de akaryakıtın “çok çok uzuz olduğu” yönündeki açıklamasına, yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Petrol üreticisi olmayan ülkelerde bir aylık asgari ücretle ne kadar akaryakıt alındığını karşılaştıran Akın, “Bir aylık asgari ücretle Romanya’da 313, Yunanistan’da 406, akaryakıtın en pahalı olduğu Hollanda’da bile 775 litre motorin alınabilirken; Türkiye’de ise yalnızca 179 litre motorin alınabiliyor. Bakan Nebati’nin ‘çok çok ucuz’ dediği akaryakıt fiyatları değil, iktidarın hiç utanmadan yaptığı bu yalan algı siyasetidir” açıklamasını yaptı.

Akın, yaptığı çalışmanın sonuçlarını şöyle aktardı:

"TÜRKİYE’DE 179 LİTRE ALINIYOR"

"Türkiye’de asgari ücret aylık 4 bin 253 lira tutarında bulunuyor. Türkiye’de bir aylık asgari ücret tutarıyla 25 Mart 2022 tarihi itibarıyla litresi 19 lira 89 kuruş olan benzinden 214 litre alınırken; litresi 23 lira 75 kuruş olan motorinden ise 179 litre alınıyor. Bir aylık asgari ücret ile litresi 11 lira 20 kuruş olan LPG otogazdan ise 379 litre alınabiliyor. Başka bir deyişle bir aylık asgari ücretle benzinli bir aracın deposu en fazla 4,28; dizel bir aracın deposu 3,58; LPG otogazlı bir aracın deposu ise 7,58 defa dolabiliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Yunanistan’da bir aylık asgari ücret 774 avro olarak hesaplanıyor. Yunanistan’da bir aylık asgari ücret tutarı ile litresi 2,045 avro olan benzinden 378 litre alınabiliyor. Litresi 1,910 avro olan motorinden ise 406 litre alınıyor. Litresi 1,134 avro olan LPG otogazdan ise 683 litre alınabiliyor. Buna göre Yunanistan’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla durumda.

ROMANYA’DA 328 LİTRE

Romanya’da bir aylık asgari ücret 515 avro olarak hesaplanıyor. Romanya’da bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,571 avro olan benzinden 328 litre alınıyor. Litresi 1,645 avro olan motorinden 313 litre alınırken; litresi 0.798 avro olan LPG otogazdan ise 645 litre alınabiliyor. Buna göre Romanya’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre göre yaklaşık 2 kat fazla durumda.

Akaryakıt ürünlerinin en pahalı olduğu ülke Hollanda’da bir aylık asgari ücret 1725 avro olarak hesaplanıyor. Hollanda’da bir aylık asgari ücret ile litresi 2,349 avro olan benzinden 734 litre alınıyor. Litresi 2,225 avro olan motorinden ise 775 litre alınabiliyor. Litresi 1,110 avro olan LPG otogazdan da bin 554 litre alınabiliyor. Buna göre Hollanda’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 4,5 kattan fazla durumda.

458 LİTRE ALIYORLAR

Portekiz’de bir aylık asgari ücret 823 avro olarak hesaplanıyor. Buna göre Portekiz’de bir aylık asgari ücret tutarı ile litresi 1,930 avro olan benzinden 458 litre alınıyor. Litresi 1,850 avro olan motorinden ise 445 litre alınırken; litresi 0,809 avro olan LPG otogazdan bin 17 litre alınıyor. Buna göre Portekiz’de asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla durumda.

İngiltere’de haftada 6 gün, günde 8 saat çalışmanın karşılığında kazanılan aylık asgari ücret tutarı 2 bin 368 avro olarak hesaplanıyor. İngiltere’de bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,994 avro olan benzinden bin 107 litre alınırken; litresi 2,139 avro olan motorinden bin 107 litre alınıyor. Bir aylık asgari ücret tutarıyla İngiltere’de litresi 0,848 avro olan LPG otogazdan ise 2 bin 792 litre alınabiliyor. Buna göre İngiltere’de asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre 6 kattan daha fazla durumda.

İspanya’da bir aylık asgari ücret tutarı bin 126 avro alarak hesaplanıyor. İspanya’da bir aylık asgari ücret ile litresi 1,791 avro olan benzinden 628 litre alınabiliyor. Litresi 1,789 olan motorinden 630 litre alınıyor. Litresi 0,935 avro olan LPG otogazdan ise bin 204 litre alınabiliyor. Buna göre İspanya’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre 3,5 kattan daha fazla durumda.

Almanya’da bir aylık asgari ücret 1621 avro olarak hesaplanıyor. Almanya’da bir aylık asgari ücret ile litresi 2,091 avro olan benzinden 775 litre alınıyor. Litresi 2,176 avro olan motorinden ise 745 litre alınabiliyor. Litresi 1,104 avro olan LPG otogazdan bin 468 litre alınabiliyor. Buna göre Almanya’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre 4 kattan fazla durumda.”