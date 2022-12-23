CHP’li Alban: Asgari ücret zammı 2 ayda erir

23 Aralık 2022 Cuma, 12:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasında işçi ve işverenler memnun olmazken, muhalefetten sert tepkiler geldi.

Yapılan yüzde 55'lik zammın enflasyonun çok altında kaldığının altını çizen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Kışın Ankara’da, yazın Marmaris’teki yazlık saraylarında saltanat sürenler, bir eli yağda bir eli balda olan saray iktidarı, işçiye asgari ücret adı altında sefalet ücretini layık görmüştür. Açıklanan asgari ücret zammı enflasyon karşısında 2 ayda erir. Açıklanan bu ücret emekçiyi açlık ve yoksulluğa mahkum etmiştir. İşçiyi sömüren bu harami düzeni ve onun saltanatını sandıkta yıkacağız” dedi.

"AKP ÜLKEYİ UCUZ İŞ GÜCÜ CENNETİ YAPTI"

AKP’nin 20 yılın sonunda ülkeyi ucuz iş gücü cenneti yaptığını belirten CHP’li Alban, “Çok işçi, düşük ücret” modeliyle ekonomide sömürü düzeni kurulduğunu vurguladı. Alban, “İşçiye verilen asgari ücret değil, sadakadır. Türkiye bu tablo ile dünyanın en düşük emek maliyetlerine sahip ülkesi haline getiriliyor” diye konuştu.

"AÇIKLANAN RAKAM TÜKENİŞLERİNİN İTİRAFIDIR"

Son 6 ayda bulgur, et, süt, yumurta, yağ, bakliyat ve sebze gibi temel gıda ürünlerine yüzde 100 ile yüzde 140 arasında zam gelmişken, asgari ücrete sadece yüzde 54 oranında zam yapılmasını “insafsızlık” olarak nitelendiren Alban, temel insan haklarından olan gıdaya erişim hakkının, AKP tarafından görmezden gelindiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 8 bin 500 lirayı “Kasada emekçiye, çiftçiye, esnafa, emekliye verecekleri para kalmadı. Bize göre, 10 bin TL’nin üzerinde olması gereken asgari ücret, beklentilerin çok altında kaldı. Açıklanan bu rakam, AKP iktidarının ve tek adamın tükenişinin itirafı olmuştur” ifadelerini kullandı.

“SIRTLARINDA KÜFE DEĞİL VEBAL VAR”

Açıklanan asgari ücretin işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlendiğini belirten Alban, komisyonda görev yapan işçi kesiminin karar toplantısına katılmadığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Buna göre adım atıyoruz” sözlerini de eleştiren Alban, “Erdoğan sırtında küfe değil, açlığa terk edilen milyonlarca asgari ücretlinin vebali var” şeklinde konuştu.