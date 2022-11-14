CHP’li Alban’dan Datça tepkisi: Seçimde harcamak için toprak satıyorlar

14 Kasım 2022 Pazartesi, 18:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Muğla’nın Datça ilçesinde toplam 36 bin 994,61 metrekare yüzölçümlü taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirileceği açıkladı. Yayımlanan duyuruda, “Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 25, 29, 32, 33 parseller, 868 ada 1 parsel, 869 ada 1 parsel ve 870 ada 1 parsel numaralı toplam 36.994,61 m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde) 20 milyon TL Geçici Teminat Bedeli ile özelleştirilecek” denildi.

ZÜĞÜRT AĞA BENZETMESİ

Bir bölümü ormanlarla kaplı olan arazilerin diğer bölümü de yarımada üzerinde olduğuna dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, taşınmazların satışa çıkarılmasını eleştirdi. “Giderayak devlete ait ne kadar güzel arsa varsa satıyorlar” diyen Albani “Züğürt Ağa gibi varı yoğu her şeyi satıp öyle gidecekler anlaşılan. Parsel parsel satıp, seçim için para topluyorlar” diye konuştu.

“SON BİR YILDA NE KADAR KAMU ARAZİSİ SATILDI?”

Satışı yapılan kamu arazilerinin, turizm merkezlerine yakın yerler olduğuna dikkat çeken Alban, “Değerli kamu arazilerini, özellikle Ege kıyılarındaki yerleri satışa çıkarıyorlar. Seçim tarihi yaklaştıkça kamu arazilerinin satış işlemlerinin hızlanacağı kuşkusu var” ifadelerini kullandı. CHP’li Alban, son bir yıl içinde satılan kamu arazilerinin nerede olduğunu ve ne kadara satıldığını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Alban, satışı yapılan arazilerin kimlere, hangi şartlar altında satıldığını da sordu.