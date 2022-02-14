CHP'li Ali Mahir Başarır, yurttaşla pazara çıktı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 13:07

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi Semt Pazarı’nda bir ev hanımıyla birlikte alışverişe çıktı. Ellerinde 100 TL’lik bir bütçe ile pazara çıkan CHP’li Başarır ve yurttaş ancak 7 parça ürün alabildiler.

100 TL İLE PAZARA ÇIKTILAR

Pazar alışverişine yumurta ile başlayan CHP’li Başarır ve yurttaş, kabağın kilosunun 30 TL olduğunu görünce kabak almaktan vazgeçtiler. Patates ve soğan aldıktan sonra yeşillik, havuç, brokoli ve pırasanın ardından alışverişi tamamladılar.

Yapılan pazar alışverişinden sonra açıklama yapan CHP’li Başarır, “Güler Hanımla pazarda 100 TL ile alışveriş yaptık. Sağolsun pazarcılar da bol bol indirim yaptı. Ancak buna rağmen 7 kalem ürün alabildik. 1 kilo domates bile alamadık. Soğan, patates, havuç, yeşillik, yumurta, biraz brokoli ve tane ile pırasa alabildik. İşte insanların hali ortada” dedi.

"BIRAKIN PAZARI, SOKAĞA ÇIKACAK YÜZLERİ YOK"

İktidarın, halkın gerçek gündeminden çok uzakta olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır, “Buradan siyasi iktidar yetkililerine, bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Cesaretiniz varsa çıkın pazarda alışveriş yapın. Ancak çıkamazlar. Kendileri de nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bırakın pazarı sokağa çıkacak yüzleri yok” sözlerini dile getirdi.