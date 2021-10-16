CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki

16 Ekim 2021 Cumartesi, 20:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak gündemi değerlendirdi. Çalışma odasından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. 'Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" sözleriyle bürokratlara çağrıda bulundu.

SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına tepki göstererek, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." ifadelerine yer verdi.

BAŞARIR: BU ÜLKEDE BİR GÜVENLİK SORUNUSUN

Ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak "Bu ülkeye gelmiş en biçimsiz, saygısız ve liyakatsız içişleri bakanı sensin!!!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Başarır ardından, " Sen bu ülkede bir güvenlik sorunusun; önce ölümüne sebep olduğun gencecik bir emniyet müdürünün hesabını ver sonra konuş; İnan ülkem adına şahsından utanç duyuyorum!" ifadelerine yer verdi.