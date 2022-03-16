CHP'li Ali Öztunç'tan seçim kanunu teklifine sert eleştiri: 'Bu millet seni değiştirecek Tayyip Erdoğan...'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin, "Artık bitti. Sen neyi değiştirirsen değiştir. Ama bu millet, hükümeti, seni değiştirecek Tayyip Erdoğan seni" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir dizi program için gittiği Bursa'da, AKP ve MHP'nin hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunduğu Milletvekili Seçim Kanunu Değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yasa ve yönetmelik değişiklikleri konusunda AKP hükümetine eleştiren Öztunç, "Çeşitli ayak oyunları çevirmeye başladılar. Şimdi yeni bir seçim kanunu değişikliği getiriyorlar. Yasa ile oynuyorlar. Zaten gittiğini gören iktidarların ilk işi yasaları değiştirmektir. Acaba yasayı değiştirerek kurtarabilir miyiz kendimizi, derdine düşerler" dedi.
"YASAYI DA KASAYI DA MASAYI DA DEĞİŞTİRSEN, GİDİYORSUN"
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Öztunç, şunları söyledi:
"Ey Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli; yasayı da değiştirsen kasayı da değiştirsen masayı da değiştirsen gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ne yaparsan yap. Artık bitti. Sen neyi değiştirirsen değiştir. Ama bu millet; hükümeti, iktidarı değiştirecek; bu millet seni değiştirecek Tayyip Erdoğan, seni. Siyasi mühendislik yapacaklarmış da, ‘biz tekrar hükümette kalacağız.’ Yok öyle yağma. Bu millet kararını verdi. Açlığa, sefalete, ayçiçek yağı kuyruğuna mahkum ettiğin bu millet kararını verdi Tayyip Erdoğan. Sen ne yaparsan yap, bu saatten sonra yasayı da kasayı da masayı da değiştirsen, neyi değiştirirsen değiştir, senin dönemin bitti, gidiyorsun. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan sevgili Mudanyalılar."
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