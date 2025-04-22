CHP’li Alkım Denizaslanı: Bu ülkede yürümek suçsa, herkes suç işliyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:04

Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Muğla merkezdeki eylemlere katılan ve KYK yurtlarından atılan 3 öğrenci ve hakkında soruşturma başlatılan 8 öğrenci için Bodrum'dan Muğla'ya dört gün süren ‘Demokrasi yürüyüşü’ başlatan CHP Parti Meclis Üyesi Alkım Denizaslanı'na Muğla Valisi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Denizaslanı, Muğla Terörle Mücadele Şubesi tarafından, ‘suç işlemeye teşvik’ iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Denizaslanı konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulundu.

Alkım Denizaslanı, Muğla Terörle Mücadele Şubesi’nden aranarak Muğla’da ifade vermek üzere çağrıldığını belirtti. Denizaslanı, “İfadeyi Bodrum’da değil, Muğla’da verebileceğim söylendi. Üzücü olan kısmı ise şu: Halkı suç işlemeye teşvik iddiasıyla ifadeye çağrılıyorum. Terörle Şube tarafından... Biz halkı suç işlemeye teşvik edecek bir şey yapmadık. Biz sadece milli iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini, gençlerin karşılaştığı adaletsizliklere karşı ses çıkarılması gerektiğini, millete yürünmesi gerektiğini söyledik. Eğer bu ülkede yürümek suçsa, sokakta gördüğünüz herkes suç işliyor demektir” dedi.

"KORKU İKLİMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Denizaslanı açıklamasında, “Bu ülkede yürümek suç olamaz. Biz ulusal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu şekilde bir korku ikliminin parçası olmayacağız. Hayatım boyunca milletin büyüklüğüne ve inancına güvendim. Çok şükür ki ifadeye çağrıldığımızı kamuoyuyla paylaştığımız andan itibaren yüzlerce telefon, yüzlerce destek mesajı aldık. İnsanların bize duyduğu güven, adalet ve vicdan duygumuzun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Korkmayız. Herkese bir 'terör' etiketi yapıştırmaya çalışan bir anlayışa yakışan da ancak budur” ifadelerini kullandı.

Denizaslanı, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı yasal mücadele vereceğini belirtti.