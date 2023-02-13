CHP'li Arık: Deprem bölgesine gelen yardımlarda koordinasyon sıkıntısı var

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:33

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:35

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 10 kente yönelik devam eden yardımlar ile ilgili koordinasyon sorunu sürüyor.

Yurttaşların, depremin 8’inci gününde yaraları sarmak için seferber olduğunu ve yurdun her yerinden Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yardımların geldiğini belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, koordinasyon sorununa dikkat çekti.

“İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YARDIM YAPILMALI”

Yardımların amacına uygun olarak kullanılabilmesi için koordinasyonun önemine dikkat çeken CHP’li Arık, şöyle konuştu:

“Öncelikle yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Depremzede yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için herkes seferber oldu. Ancak yardımların amacına uygun yapılabilmesi için koordinasyon gerekiyor. Yurttaşlarımız ilgililerle görüş alışverişinde bulunarak bölgelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yardım yaparlarsa hem depremzede yurttaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmış hem de gereksinim dışı ürünler israf edilmemiş olur.”