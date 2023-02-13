CHP'li Arık: Deprem bölgesine gelen yardımlarda koordinasyon sıkıntısı var
Deprem bölgesine Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlarda koordinasyon sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken CHP’li Çetin Arık, “Öncelikle yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Depremzede yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için herkes seferber oldu. Ancak yardımların amacına uygun yapılabilmesi için koordinasyon gerekiyor” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 10 kente yönelik devam eden yardımlar ile ilgili koordinasyon sorunu sürüyor.
Yurttaşların, depremin 8’inci gününde yaraları sarmak için seferber olduğunu ve yurdun her yerinden Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yardımların geldiğini belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, koordinasyon sorununa dikkat çekti.
“İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YARDIM YAPILMALI”
Yardımların amacına uygun olarak kullanılabilmesi için koordinasyonun önemine dikkat çeken CHP’li Arık, şöyle konuştu:
“Öncelikle yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Depremzede yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için herkes seferber oldu. Ancak yardımların amacına uygun yapılabilmesi için koordinasyon gerekiyor. Yurttaşlarımız ilgililerle görüş alışverişinde bulunarak bölgelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yardım yaparlarsa hem depremzede yurttaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmış hem de gereksinim dışı ürünler israf edilmemiş olur.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybında büyük artış!
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları