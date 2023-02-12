Türkiye’ye yardım eden arama kurtarma ekipleri anlattı: ‘Sınır’sız dayanışma

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 05:29

- Hollanda: 65 kişiyle 7 Şubat’tan bu yana Antakya’da kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. Yıkıntılar arasından 12 insan çıkardık. En büyük zorluğumuz yakınlarını bekleyen insanlara kötü haber vermek. Halk sürekli minnet duygularını ifade ediliyor biz de can kurtarabildiğimiz için mutluyuz.

Küba, 1959’dan bu yana dünyadaki felaket bölgelerine gönderdiği “beyaz önlüklü ordularını” depremler sonrası Türkiye’ye sevk ediyor.

- Fransa: Antakya’daki Fransız birliğinin operasyonları sürüyor. Umut olduğu sürece durmayacağız. Türk halkı tarafından çok iyi karşılandık ve ülkenizi vuran korkunç talihsizliğe karşı güçlü bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.

- İngiltere: Büyük yıkım nedeniyle derinden üzgünüz. Şaşırtıcı şekilde depremin altıncı gününde, bir erkek ve bir kadını kurtardık. Ailelerini ve evlerini kaybeden Türk halkı için dua ediyoruz ve onlar için elimizden geleni yapıyoruz.

İtalya’dan gelen arama kurtarma ekipleri dün Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan iki çocuğu günler sonra kurtarmayı başardı.

- Ermenistan: Türk kurtarıcılarla birlikte enkazdan sekiz yaşındaki bir kızı kurtardık. Afetlerle başa çıkmanın, sınır tanımaması gerekir. Burada Ermeni kurtarıcıların bulunması ve Türkiye ile sınırını açılması semboliktir.

- Rusya: Türkiye’ye ulaşan ilk ekiplerden biri olarak dost ve kardeş Türk halkına elimizden geldiğince destek olmaya geldik. Dil bariyerini yıktık, hepimiz yardım dilini konuşuyoruz.

İsveç, 37 milyon İsveç Kronu tutarında insani yardımda bulunurken 50’den fazla nitelikli personel ve arama kurtarma köpeği de gönderdi.

- Almanya: Türk halkı ile dayanışma içindeyiz. Kurtarma çalışmalarına 100’den fazla kişi ile katılıyoruz. Ekipler şimdiden birden fazla kişiyi enkazdan kurtardı.

- Avusturya: Hatay’daki güvenlik durumunun değişmesi üzerine askerlerimizin şu anda kampta. Sonraki görevler için ve Türk makamları ile iletişimdeyiz. Askerlerimiz salı gününden bu yana dokuz kişiyi kurtardı.

Avusturya arama kurtarma ekipleri depremlerin beşinci gecesinde Hatay’da bir kız çocuğunu enkaz altından sağ olarak çıkardı. Çocuk tedaviye alındı.

- Macaristan: Antakya’da Rönesans Rezidans’ta aralıksız çalışıyoruz. Şu ana kadar 3’ü çocuk 17 kişiyi, bir köpek, bir kedi ve bir papağanı kurtardık. Halk bize yiyecek getiriyor. İtfaiyecilerimiz yorgun ama çok hevesli.

Macaristan’ın arama kurtarma ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Macaristan’ın Ankara büyükelçisi de Hatay’daki çalışmalara katıldı.