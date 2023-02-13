Haluk Levent: Biz yeteri kadar yardım aldık, yardım yapmak isteyenler AFAD’a yollasın

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 01:33

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 01:43

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmaları ile depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent, AKP'li ve MHP'li isimler tarafından hedef alındı.

Levent, hedef gösterilmeye "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! AFAD da bizim AHBAP da! Tek cümle istiyorum! AFAD da bizim AHBAP da!" diyerek yanıt vermişti.

Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne yapılan bağışlar ile ilgili Selçuk Tepeli'nin sunduğu FOX TV Ana Haber'de açıklamalarda bulundu. Levent, "Biz yeteri kadar yardım aldık, yardım etmek isteyenler AFAD’a yollasın" dedi.

Levent, şunları kaydetti:

Bizler depremin ilk gününden itibaren bölgedeydik, sadece Hatay'da değildik; Maraş'ta, Adıyaman'da, şu anda arkadaşlarımız hala Malatya'da, Gaziantepte ve Elbistan'da. Şu anda ne yapabiliriz diye söylemeye gerek kalmadan, geçmişteki tecrübelerimize, en başta deprem bölgesinde en başta bir depo oluşturmak, hemen çadır kentler kurmak, akabinde konteyner kentler için girişimde bulunmak gibi ilkelerimiz ve adımlarımız vardı. Bunu en son Elazığ Depremi'nde yaşamıştık ve aynısını uyguladık. Şu anda arkadaşlarımız ile birlikte Ahbap Çadır Kenti'ni kurduk. Burada yaklaşık 3 bin aileyi barındırabileceğiz.

"BİZİ İÇİNE ÇEKMEK İSTEDİKLERİ DURUMA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Bakın burada sadece Ahbap yok; burada birçok STK var, hatta Ahbap'tan daha çok çalışan STK var... Bir kere şunu söyleyeyim; bu konuda gerçekten hakkaniyetli davranmak lazım, çok güzel çalışmalar yapılıyor. Jandarmasından polisine, valiliğinden AFAD'a hepsiyle koordineli çalışıyoruz. Herkesin bir tek amacı var. Her şeyi eleştirebiliriz, ben de eleştiririm, herkes de her şeyi eleştirebilir; şu anda bizler buraya eleştirel gözle değil, burayı yapıcı kılacak, yaraları saracak noktalarla yapabiliyoruz. Geç kalınmış mıdır, kalınmıştır. Sıkıntılar yaşanmış mıdır, yaşanmıştır. Bu konu Ahbapların konusu değil. Bizi içine çekmek istedikleri duruma girmek istemiyoruz. Bu bir politik tartışma mıdır, tartışmadır, ama bizler burada yaraları sarmak için varız. Bizim gibi birçok STK var, çok da iyi çalışıyorlar, ama Ahbap'ın bir farkı var, onu söylemek zorundayım; geçen İzmir Depremi'nden sonra üç ay biz bölgede kaldık, herkes gitti. Ve bu konuda da İzmir Valiliği de buna şahittir. Şimdi ise yine biz deprem bölgelerinde kalacağız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Biz buradayız, biz valiliğimizle, AFAD'ımızla, polisimizle jandarmamızla ve diğer STK'larla buradayız.

"VERGİDEN DÜŞEREK YAPILACAK YARDIMI BEN İSTEMİYORUM"

Biz fazla bağış toplama derdinde değiliz, çünkü bizim derdimiz yok. Ahbap’ta para diye bir şey yok. Ben altı yılda 1,5 milyar dağıttım ama parayı görmedim. Bizim derneği büyütelim, kamu yararına yapalım; bir kere kamu yararını şirketler vergiden düşüyor ya, bu konuda eleştiri alabilirim, belki bir gaf da yapabilirim ama içimdekini söylemek istiyorum. Vergiden düşerek yapılacak yardımı ben istemiyorum. Ben gönlünden versin istiyorum, vergiden düşsün diye değil. O yüzden başvuruda bulunmadım, bulunmayı da düşünmüyoruz. Hatta biz yeteri kadar yardım aldık, kalan yardımı da, yardım yapmak isteyenler AFAD’a yollasın. Devletin kurumudur, birlikte çalışıyoruz.