CHP'li Arık, Meclis'e taşıdı: Birçok binanın yıkıldığı Sarız afet bölgesi ilan edilsin

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:12

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkıma yol açarken, çevre il ve ilçelerde de büyük ölçüde hasar yarattı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın ile deprem bölgesinde yaptıkları çalışmanın ardından, depremde hasar alan Kayseri’nin Sarız ilçesinde de incelemelerde bulundu.

CHP Sarız İlçe Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ile bölgeyi gezen milletvekilleri, yurttaşların sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldı. Deprem bölgesinde büyük yıkımların yaşandığını ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kahramanmaraş’a komşu olan Sarız ilçesinde de ciddi sıkıntıların olduğunu ifade etti.

"BİRÇOK BİNA YIKILDI YA DA AĞIR HASARLI"

Türkiye’nin hızla yaralarını sarmak zorunda olduğunu belirten Arık, Sarız’da da birçok binanın yıkıldığını ya da ağır hasarlı olduğunu söyledi. Arık, Sarız’da yurttaşlar ve muhtarlarla görüşmesinin ardından, yurttaşların talepleri doğrultusunda, TBMM Başkanlığı’na Sarız’ın da afet bölgesi ilan edilen yerler arasına alınması için kanun teklifi verdi.

"KAMU BİNALARININ YÜZDE 95'İ ÇÜRÜK RAPORU ALMIŞ"

İktidara yürürken kalkınmayı Sarız’dan başlatacağını söyleyen AKP'nin, iktidar olduktan sonra Sarız’ı unuttuğunu aktaran Arık, şunları söyledi:

“Maalesef Sarız’da hükümet konağı, hastane, PTT binasının da içinde bulunduğu kamu binalarının yüzde 95’i depremden önce çürük raporu almış. Ancak hiçbir şey yapılmamış. Umarım iktidara gelirken kalkınmayı Sarız’dan başlatacağını söyleyen sonrasında Sarız’ı unutan iktidar bu sefer Sarız’ı unutmaz ve afet bölgesi ilan eder.”