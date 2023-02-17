Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:59
Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı.

147 YAPIDA AĞIR HASAR VARMIŞ

Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Hasar tespit edilen binaların da kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.


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