KESK’ten iktidara tepki: OHAL değil, afet bölgesi ilan edilsin

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:28

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:28

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir’de yaptığı açıklama ile depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen olağanüstü hal kararına tepki gösterdi. Hükümetin deprem mağduru kentlerin afet bölgesi ilan edilmesini isteyen kamu emekçileri, halktan toplanan deprem vergilerinin depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kullanılmasını istedi.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, yaptığı açıklamada bölgede çok sayıda eksik olduğunu hatırlatarak, “Enkaz altında kalanlara ilk elden yardım edilmesi gerekirken en acil 36 Saatte depremzedeler maalesef kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Tam aksine bağımsız kuruluşlarca yapılmak istenen yardımlar engellenmeye çalışılmıştır. İktidarın depremin yaşandığı 10 il için ilan ettiği OHAL kararı ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Afet bölgesi ilan edilmesi durumunda gerekli tüm çalışmaların yapılması, bütün kamu ve özel işletme kaynaklarının depremzedeler için seferber edilmesi mümkün iken OHAL’e neden ihtiyaç duyulduğu izaha muhtaçtır. Yardımların depremzedelere dağıtılmasında devlet yok, enkaz çalışmalarında askeriye ve devlet yok, malzemelerin ayrımcı dağıtılmasına karşı devlet yok, depremzedelerin ve gönüllü çalışanların can güvenliğinin sağlanmasında ve barınmasında devlet yok. Ama giden yardımların, gönüllü insanların engellenmesinde devlet OHAL ilanı ile kendini ortaya çıkarıyor. Peki deprem vergileri nerede? Deprem vergileri depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için harekete geçirilmelidir. Deprem bölgelerinde yapılması gereken en radikal tedbirler için dahi anayasal, yasal engel bulunmamakla birlikte çalışmaların hızlandırılması ve kolaylaştırılması için 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi yeterlidir” diye konuştu..