CHP’li Arpacı: Sanayi üretimi düşüyor, girişimcilik azalıyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:26

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı yaptığı yazılı açıklamayla sanayi üretimindeki düşüşe ve girişimciliğin azalmasına dikkati çekti.

"SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ AZALMA ÜÇ AYDIR SÜRÜYOR"

Son üç ayda sanayi üretiminin azaldığını vurgulayan CHP’li Arpacı, “Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,13 oranında azaldı. Sanayi üretimi bu yıl temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4, ağustosta da yüzde 0,8 oranında azalmıştı. Böylece üretim son üç ayda arka arkaya azaldı. Eylülde bir önceki aya göre üretimde yaşanan azalma enerji üretimindeki yüzde 2 oranındaki azalmadan kaynaklandı. Madencilik üretiminde yüzde 1,4 artış yaşanırken imalat sanayi üretimi ise yerinde saydı. Üretim geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 4 oranında arttı. Yıllık olarak madencilik üretiminde yüzde 9,1, imalat sanayi üretiminde yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe yüzde 4,17 oranında üretim artışı gerçekleşti. Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi” dedi.

"GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ AZALIYOR"

Türkiye ekonomisine ilişkin olarak artan riskler yabancı portföy yatırımcılarını kaçırıp, doğrudan sermaye yatırımı girişlerini de durma noktasına getirirken, ülkedeki girişimcilik eğiliminin de düştüğünü belirten Arpacı, “Bireylerin kendi işini yapma konusundaki istek ve kararlılığı düşürüyor. Bu durum Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çok tehlikeli. Biz ancak KOBİ’lerimizin, gelişime açık gençlerimizin girişimcilik hevesiyle büyüyebiliriz. TOBB’un verilerine göre bu yıl ocak-eylül döneminde kurulan yeni şirket ve ticari işletme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azalarak 109 bin 177’ye geriledi. Aynı dönemde tasfiye edilen ve kapanan şirket ve ticari işletme sayısı ise yüzde 15,2 oranında artarak 53 bin 519’a çıktı. TESK’in verilerine göre de bu yıl ocak-ekim döneminde yeni tescil edilen esnaf (kurulan) sayısı geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında azalarak 255 bin 197’ye indi. Aynı dönemde kapanan esnaf sayısı ise yüzde 13,2 oranında artarak 108 bin 867 olarak gerçekleşti” diye konuştu.