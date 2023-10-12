CHP’li Arpacı Tarihi Çıtak Köprüsü’nü Meclis’e taşıdı
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Çivril’de bulunan tarihi Çıtak Köprüsü’nün bakımsızlığını Meclis gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Neden restore edilmiyor?” diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Çivril’de bulunan tarihi Çıtak Köprüsü’nün bakımsızlığını TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Arpacı, yıkılmaya yüz tutan tarihi köprünün neden onarılmadığın sordu.
“TARİHİ KÖPRÜ YIKILMAK ÜZERE, BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM ÜRETİLSİN”
Denizli Çivril ilçesinde varlığı çok eski yıllara dayanan tarihi Çıtak Köprüsü’nün neredeyse yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Arpacı, “Çivril İlçesi’ne bağlı Çıtak Mahallesi’nin sınırlarında bulunan ve Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında Rodos Seferi’ne giderken ordusunu üzerinden geçirdiği rivayet edilen tarihi Çıtak Köprüsü’nün yıkılmasına ramak kalmış durumu bölge sakinleri tarafından belgelendirilmiştir. Hiçbir kurum tarafından restore edilmeyen köprü için bölge sakinleri tarafından ‘aramızda para toplayalım biz yaptıralım’ tekliflerine rağmen, tarihi köprü olduğu için ilgili kurumlardan ‘siz yaptıramazsınız’ yanıtıyla karşılaşmaktadırlar. Bu durumu kabul edemeyen yurttaşlar, bir an önce çözüm üretilmesini ve tarihi köprünün onarılmasını istemektedirler” dedi.
“TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORE EDİLMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMANIZ VAR MI?”
CHP’li Şeref Arpacı önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti:
- Denizli Çivril ilçesinde yer alan ve varlığı çok eskiye dayanan tarihi köprünün onarımı için tarafınıza iletilen bir talep olmuş mudur? Olmuşsa ne gibi cevap verilmiştir?
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nüze bu konuda bölge sakinleri tarafından köprünün onarımı hakkında bir başvuru/talep olmuş mudur? Olmuşsa verilen yanıt nedir?
- Bugüne kadar bu tarihi köprünün onarımı için girişimde bulunulmamasının nedeni nedir?
- Köprünün onarılması halinde çıkacak maliyet nedir? Bakanlığımızın bu köprünün onarımı için ayıracak bütçesi yok mudur?
- Bölge sakinleri aralarında para toplayarak tarihi köprüyü gerekirse kendimiz yaptırırız demektedirler. İnsanımızın tarihlerine verdiği önem ortadayken, Bakanlığımız bu konuda neden hassasiyet göstermemektedir?
- Köprünün restore edilmesi ile ilgili bir çalışmanız/planlamanız var mıdır? Varsa ne zaman yapımına başlanacak ve bitirilecektir?
- Denizli’ye Bakanlığınız tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı nedir? AKP iktidarı döneminde yapılan yatırımların illere göre dağılımı ve içeriği nedir?
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