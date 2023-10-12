CHP’li Arpacı Tarihi Çıtak Köprüsü’nü Meclis’e taşıdı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Çivril’de bulunan tarihi Çıtak Köprüsü’nün bakımsızlığını TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Arpacı, yıkılmaya yüz tutan tarihi köprünün neden onarılmadığın sordu.

“TARİHİ KÖPRÜ YIKILMAK ÜZERE, BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM ÜRETİLSİN”

Denizli Çivril ilçesinde varlığı çok eski yıllara dayanan tarihi Çıtak Köprüsü’nün neredeyse yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Arpacı, “Çivril İlçesi’ne bağlı Çıtak Mahallesi’nin sınırlarında bulunan ve Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında Rodos Seferi’ne giderken ordusunu üzerinden geçirdiği rivayet edilen tarihi Çıtak Köprüsü’nün yıkılmasına ramak kalmış durumu bölge sakinleri tarafından belgelendirilmiştir. Hiçbir kurum tarafından restore edilmeyen köprü için bölge sakinleri tarafından ‘aramızda para toplayalım biz yaptıralım’ tekliflerine rağmen, tarihi köprü olduğu için ilgili kurumlardan ‘siz yaptıramazsınız’ yanıtıyla karşılaşmaktadırlar. Bu durumu kabul edemeyen yurttaşlar, bir an önce çözüm üretilmesini ve tarihi köprünün onarılmasını istemektedirler” dedi.

“TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORE EDİLMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMANIZ VAR MI?”

CHP’li Şeref Arpacı önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti: