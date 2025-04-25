CHP’li Aşkın Genç, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Devletin dini adalettir. Milletin iradesinden başka irade yoktur'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:09

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:09

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etti. Genç, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Silivri’deyiz. Silivri, bu dönemde haksızlık ve hukuksuzluklarla anılıyor. Kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ve Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay’ı ziyaret ettik. Hepsini de sağlıklı görmekten son derece memnun oldum. Onurlu ve dik duruşlarıyla mücadelelerine devam ediyorlar. Kendileri Türkiye ve Türk milleti için hapishanede de olsa çalışmaya devam ediyorlar. Kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbulluların helal oylarıyla üç kez seçtiği ve son yaptığımız ön seçimde 15,5 milyon oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğimiz Ekrem İmamoğlu’nun sizlere çokça selamları var.

''MİLLETİN İRADESİNDEN BAŞKA İRADE YOK''

Ülkesi ve milleti için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Devletin dini adalettir. Milletin iradesinden başka irade yoktur. Dolayısıyla bu kötü ve karanlık günler, en kısa zamanda yok olacak ve güzel günler bizi bekliyor olacak. Her şey güzel olacak, diyoruz.”

Genç, İmamoğlu’nun Kayserililer için yazdığı mesajı da okudu. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"SİZLERLE BAŞARACAĞIZ''

“Türkiye’mizin en üretken ve girişimci şehirlerinden Kayseri’ye, kıymetli hemşehrilerime içten selam ve saygılarımı sunarım. Mücadelemiz; hak, hukuk ve adalet içindir. Sizlerin, evlatlarımızın geleceğini teminat altına alma mücadelesidir. Adalet ve huzur varsa bereket vardır. Adalet yoksa sefalet vardır. Biliyoruz ki adalet mülkün temelidir. Devletin dini adalettir. Allah milletimizi korusun. Sizlerle başaracağız. Her şey çok güzel olacak.”