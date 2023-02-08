CHP’li Aslanoğlu: Nurdağı'nda her yer yıkılmış
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası bölgedeki çalışmalara destek vermek amacıyla Gaziantep'e giden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Nurdağı ilçesinde her yer yıkılmış durumda, sağlam kalmış çok az bina var. Bazı binalarda kurtarma çalışması olsa da çoğu binada hiçbir çalışma yok!” dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kahramanmaraş ve 10 ilçede binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler sonrasında bölgedeki çalışmalara destek vermek amacıyla, Gaziantep'e gitti ve merkez ve Nurdağı ilçesinde yaşananları paylaştı.
Özellikle Nurdağı ilçesinde durumun çok vahim olduğuna ve arama kurtarma ekiplerinin yetersizliğine dikkat çeken Aslanoğlu, “Yaşanan deprem felaketinde kurtarma çalışmaları için kritik saatler. Az sayıda da olsa ekipler canla başla çalışıyor. Enkaz başında bir canın daha kurtarılması için umutla, dualarla bekliyoruz. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde her yer yıkılmış durumda, sağlam kalmış çok az bina var. Bazı binalarda kurtarma çalışması olsa da çoğu binada hiçbir çalışma yok! JAK ekipleri dinleme yapıyor. Sessizlik içinde, yıkıntı içinden gelebilecek bir ses bekleniyor" diye konuştu.
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