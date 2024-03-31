CHP’li Aslanoğlu: Saat 22’de herkesi Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:44

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:44

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP verilerine göre sandıkların yüzde 30’unun açıldığını ifade ederek, “Sandıkların 3’te 1’i açıldı. 2780 sandığın sonucuna göre CHP İzmir Büyükşhir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay yüzde 50.5, AKP adayı yüzde 36 oranında oy aldı.

Bu saatten sonra 1-2 puanlık düşme olur. İlçelerden de çok güzel sonuçlar geliyor, Türkiye’nin her yerinden İzmir’in komşularından Manisa’dan Denizli’den cok güzel haberler geliyor. Bu başarıya imza adan başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi saat 22.00’da Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyoruz. İlçe bazlı net rakam verecek kadar sandık açılmadı” diye konuştu.