CHP’li Aslanoğlu: Saat 22’de herkesi Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sandıkların yüzde 30’unun açıldığını söyleyerek, “Sandıkların 3’te 1’i açıldı. 2780 sandığın sonucuna göre CHP İzmir Büyükşhir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay yüzde 50.5, AKP adayı yüzde 36 oranında oy aldı. Herkesi saat 22.00’da Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyoruz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:44
CHP’li Aslanoğlu: Saat 22’de herkesi Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz
Abone Ol google-news

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP verilerine göre sandıkların yüzde 30’unun açıldığını ifade ederek, “Sandıkların 3’te 1’i açıldı. 2780 sandığın sonucuna göre CHP İzmir Büyükşhir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay yüzde 50.5, AKP adayı yüzde 36 oranında oy aldı. 

Bu saatten sonra 1-2 puanlık düşme olur. İlçelerden de çok güzel sonuçlar geliyor, Türkiye’nin her yerinden İzmir’in komşularından Manisa’dan Denizli’den cok güzel haberler geliyor. Bu başarıya imza adan başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi saat 22.00’da Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyoruz. İlçe bazlı net rakam verecek kadar sandık açılmadı” diye konuştu.


Şenol Aslanoğlu haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Cemil Tugay haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi

Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi
AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
Afyonkarahisar’da seçim kavgası: Muhtar adayı bıçaklandı!

Afyonkarahisar’da seçim kavgası: Muhtar adayı bıçaklandı!
Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!

Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!