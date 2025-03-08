CHP’li Aylin Nazlıaka AKP’nin kadın politikalarının sonuçlarını ortaya koydu: Söylemlerle kışkırtıldı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 07:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde kadın haklarında gelinen durumu gözler önüne serdi. CHP’li Nazlıaka’nın Cumhuriyet ile paylaştığı çalışmasında özetle şunlar kaydedildi: Kadının adı yok: Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı 2011’de kapatıldı. Yerine aile ve sosyal politikalar bakanlığı kuruldu. O günden bu yana bakanlığın adı defalarca değişti ama kadının adı yok sayıldı.

- Eşitliğe savaş açıldı: İktidar, yıllar içinde kadın hakları konusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğini baltalamaya yönelik bir dizi açıklama ve adım attı. “Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum”, “Taliban ile ters düşen yanımız yok”, “Kadın isyankâr olmamalı, her fırsatta karakola koşmamalı”, “Kadına şiddet abartılıyor”, “Hamile kadın sokağa çıkmamalı” şeklindeki söylemlerle kadına yönelik şiddet kışkırtıldı.

- İstanbul Sözleşmesi feshedildi: Erdoğan 2021’de hukuksuzca İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı aldı. Şiddet konusunda altın standart olarak nitelendirilen sözleşmeden çekilme kararı ile kadına yönelik şiddet de kadın cinayetleri de hızla arttı.

- Kürtaj hakkı kısıtlandı: 2008’de dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “üç çocuk” söylemleriyle başlayan kürtaj karşıtı tartışmalar, 2012’de Erdoğan’ın “Her kürtaj bir Uludere’dir” benzetmesiyle doruk noktasına ulaştı. Kadın hareketinin isyanı ve örgütlü mücadelesiyle geri adım atıldı ancak fiili yasaklarla kadınların kürtaj hakkı kısıtlandı.

- Çocuk diktesi: Erdoğan, kadınlara kuluçka makinesi muamelesi yapmaya devam ediyor. Aile yılı kapsamında 3-5 bin TL vaat edilerek kadınlara doğum yapmaları dikte edildi.

- İş hayatından dışlama: İşsizliğin nedeni kadınların çalışma hayatına katılımı olarak gösterildi. Kadınlar eşit işe eşit ücret alamıyor, her 10 kadından sadece 3’ü çalışıyor. Çalışan 10 kadından 4’ü kayıt dışı. Kamuda istihdamın sadece üçte biri kadınlardan oluşuyor.

- Ücretsiz kontrole son: Hastanelerde aile planlaması birimleri kapatıldı. Aile sağlığı merkezleri, talep eden kadınlara doğum kontrol ürünlerini ücretsiz veriyordu. Ancak 2019’dan itibaren bu konuda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kadınların doğum kontrol ürünlerine ücretsiz erişimi ve rahim içi araç takılması sona erdi.

- Medeni Kanun sil baştan: Boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin, kadının yoksulluk nafakasına süre sınırlaması getirilmesi AKP’nin masasında. “Boşanmaları hızlandıracağız” diyerek tedbir nafakasını kaldırmak ve boşanma sürecini kadının aleyhine sonuçlandırmak istiyorlar. Medeni Kanun’u sil baştan yazma niyetini açıkça belirten iktidar, kadınların dirençli mücadelesi nedeniyle kanuna dokunamasa da her fırsatta yalan yanlış kamuoyu oluşturmaya devam ediyor.

- Kız çocukları eğitim dışı: 4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocukları eğitim dışına itilerek erken yaşta ve zorla evliliklere yol verildi. Laik, çağdaş, bilimsel eğitim sisteminden uzaklaşıldı.

- Laik yaşama saldırı: 2017’de müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme TBMM’de kabul edildi. AKP açıkça laik yaşama saldırdı.

- Soyadı Kanunu: AKP iktidarı tarafından Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararına aykırı şekilde “kocanın soyadını kullanma” şartı yeniden yasallaştırılmaya çalışıldı. Kadınların kararlı mücadelesiyle geri adım atıldı.

Kadın temsili geriledi: Birçok gelişmiş ülkeden önce eşit yurttaşlığı elde eden kadınlar, 1935 seçimlerinde aday oldu ve oy kullandı. O dönem, Meclis’teki kadın milletvekili oranı yüzde 4.6 oldu ve Türkiye parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sıraya yerleşti. Aradan geçen 90 yılda dünyada parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında en alt sıralara geriledik.

- Baskılar arttı: Kadın hakkı savunucularına ve kadın sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı. AKP iktidarının açıklamadığı kadın cinayetleri verilerinin çetelesini tutan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kapatılmak istendi.

- 8 Mart’ta gözaltılar: Kadınlar, her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sokaklara taşıyor. İktidarın talimatıyla bu kadınlara şiddet uygulanıyor, gözaltı uygulaması yapılıyor.

'KADIN HAKLARI BALTALANDI'

“AKP’nin kadın düşmanlığı 23 yılda zirve yaptı” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde; kadınların siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan kültürel alanlara kadar hayatın her alanında eşit haklara sahip olması yatar. 102 yıllık Cumhuriyetimizin 23 yılı, AKP ile geçti. Ebedi liderimiz Atatürk’e ve Cumhuriyetimizin kadın devrimlerine savaş açan AKP, tüm hakları hızla sistematik olarak geriye götürdü. Kadın düşmanı zihniyet, gerici politikalarla kadınların kazılmış haklarını baltaladı.”