CHP'li Bağcıoğlu'ndan Bakanlığa 'Sonradan T.C vatandaşlığı alan kişiler askerlik hizmeti'ne ilişkin sorular

Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:12

Güncelleme: 24.07.2024 - 14:28

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, T.C vatandaşlığı alan yabancıların askerlik görevini ifa edip etmeyeceğine dair Milli Savunma Bakanlığı'na sorular yöneltti.

CHP'li Bağcıoğlu ''Zorunlu askerlik hizmeti yapacak sonradan Türk vatandaşı olan kişilerin güvenlik soruşturmalarının ve sabıka kayıtlarının çok hassas ve titizlikle yapılması milli güvenlik açısından önemli bir zorunluluktur'' ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Anayasa'mızın 72'nci maddesi gereğince "Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir." Yine Anayasa’nın aynı maddesine göre; “Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” Bu kapsamda T.C. vatandaşı tüm gençler 20 yaşına geldiklerinde askerlik hizmeti için MSB Asal Genel Müdürlüğünce asker kaynağına alınırlar.

Özellikle son 10 yılda ülkemize düzensiz göç kapsamında gelen geçici koruma statüsündeki kişilere vatandaşlık verilmesi Anayasa’nın 72’nci maddesi kapsamındaki askerlik hizmeti konusunda da belli soru işaretlerine ve güvenlik sorunlarına neden olmuştur ve ilerleyen yıllarda bu risk daha da artacaktır.

Ülkemize geldikten sonra T.C. vatandaşı olan kişiler eğer daha önce kendi ülkelerinde askerlik hizmeti yapmamış iseler doğal olarak ülkemizin asker kaynağına alınırlar. Bunlardan üniversite ve üstü eğitimi olanlar yedek subay kaynağına, daha düşük eğitim seviyesinde olanla ise er kaynağına alınır.

Ancak yedek subay kaynağındaki kişilerin hangilerinin yedek subay (asteğmen) hangilerinin kısa dönem olarak askerlik hizmetini yapacağı MSB ASAL Gn.Md.lüğünce Sınıflandırma Yönetmeliği ve ilgili diğer alt mevzuata göre yapılır. Özellikle askerlik hizmetini yedek subay olarak ifa edecekler seçilirken suç ve sabıka kaydı başta olmak üzere bir kısım kriterler göz önüne alınır.

''İLAVE TEDBİRLER ALINMAZ İSE...''

Şimdiye kadar haklarında yeterli inceleme yapılmadan değişik yöntemlerle vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kişiler, ilerleyen dönemlerde askerlik hizmeti dahil anayasal haklarını kullanacaklar ve ilave tedbirler alınmaz ise bu kişilerin ileride askeri ve güvenlik bürokrasisinde görev almaları doğal hakları olacaktır.

Zorunlu askerlik hizmeti yapacak sonradan Türk vatandaşı olan kişilerin güvenlik soruşturmalarının ve sabıka kayıtlarının çok hassas ve titizlikle yapılması milli güvenlik açısından önemli bir zorunluluktur

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünün, TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı sunumda “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilirken gerekli güvenlik soruşturmalarının MİT ve Emniyet tarafından yapılması ve INTERPOL verilerinin de kullanıldığı ve ancak olumlu kanaat bildirilenlere vatandaşlık verildiği” yönündeki açıklamaları olumlu bir gelişmedir.

''ÇOK ÖNCE ALINMALIYDI''

Bu yöndeki tedbirler çok önce alınmalıydı, geç kalınmış bir tedbirdir.

Şimdiye kadar vatandaşlık verilen kişilerde de bu yönde sıkı bir inceleme yapılmış mıdır? Vatandaşlık verilen kişilerin sayısı ne kadardır? Bunlardan askerlik hizmeti mükellefiyetine dahil olacakların sayısı nedir?

Bu soruların cevabının kamuoyu ile paylaşılması gerekir.

''KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALIDIR''

Ayrıca halihazırda askerlik hizmetini yapmakta olan ve bu güvenlik soruşturmalarından geçmemiş kişilerin kritik ve hassas birimlerde görevlendirilmemesine yönelik gerekli tedbirler alınmalı ve bu görevlendirmelere yönelik esasları ortaya koyan düzenlemeler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Şeffaflıktan uzak yapılacak uygulamaların kamuoyu nezdinde güvenlik zafiyeti olarak algılanabileceği unutulmamalıdır.''