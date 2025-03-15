CHP'li Bağcıoğlu'ndan emekli askerler tepkisi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:00

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ekonomik kriz nedeniyle; en temel barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçların karşılanmasında emekli maaşları yetersiz kaldığı için emekli askeri personelin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, TSK personeli ve ailelerinin yaşam şartlarının olması gereken düzeye çıkarılması ve personelin eğitim seviyesinin ileri götürülmesinin önemine vurgu yaparak “Açlık sınırının altında maaş alan emekli astsubayların, binbaşıların, uzman erbaşların yaşadıkları zorluklar, görevdeki TSK personelinin moral motivasyonunu da olumsuz etkilemekte, müteakip dönem için insan kaynağı temininde nicelik açısından değil de nitelik açısından zafiyet yaratmaktadır” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından 50’den fazla emekli asker derneğini gezerek görüş alışverişinde bulunduğunu ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıları yakından gördüğünü dile getiren Bağcıoğlu, CHP koordinesinde ve şehit aileleri ile gaziler tarafından kurulan derneklerin katılımıyla düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gaziler/Kahramanlara Vefa Çalıştayı”na değindi. Bağcıoğlu, tespit edilen sorunlara yönelik 18 yasa teklifi ve altı yazılı soru önergesi verdiklerini ancak tekliflerin ilgili komisyonda bekletildiğini açıkladı.