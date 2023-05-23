CHP’li Bakan emniyet teşkilatının sorunlarına yönelik planları açıkladı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:48

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:55

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, emniyet teşkilatının tüm sorunlarını ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Twitter hesabından “Emniyet teşkilatının sorunlarına yönelik acil eylem planımız” başlıklı bir açıklama yapan CHP’li Bakan teşkilatının sorunlarını ve atılacak adımları sıraldı. Bu paylaşımın ardından da Murat Bakan, "Biz sözümüzün arkasındayız. #KararVer" diye de not düştü.

Bakan’ın maddeler halinde sıraladığı adımlar şu şekilde:

Fazla mesai ücretinin ödenmesi.

12-24 ve 12-36 (Emniyet Teşkilatında çakma diye tabir edilen sistem) sistemlerinin, polislerin çalışma hayatından tamamen çıkarılması.

Meslek içi yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması ve hak eden birikimli personelin amir olması.

Her ile yüksek kapasiteli personel lojmanı inşa edilmesi ve polis lojmanları bünyesinde çocuk kreşi açılması.

Taban maaşın yeniden yapılandırılması.

Polis sandığına zorunlu üyeliğin kaldırılması, polis sandığının, alanında uzman iktisatçılar ile yeniden yapılandırılması.

Polise dünyadaki örneklerine uygun sendika hakkının verilmesi.

Polis intiharlarına yönelik meclis araştırma komisyonunun kurulması.

Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması.

Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesainin yasaklanması.

Sivil personelin özlük haklarının yeniden düzenlenmesi.

2. şarkın derhal kaldırılması.

Bekçilerin (sürekli gece görevinde çalıştırılması) çalışma sistemlerinin yeniden düzenlenmesi.

Emniyet Teşkilatı Vakfı’nın gelirlerinin polislere sosyal tesis, lojman ve kreş yapılması amacıyla kullanılması.

Son olarak, polisin tüm özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen Emniyet Teşkilatı Personel Kanunu çıkarılması sağlanacaktır.

Yasal güvence, her vali ve emniyet müdürünün değişmesi durumunda çalışma sisteminin değiştirilmesine engel olacak ve polislik mesleği çağdaş devletlerdeki insani çalışma standartları ile denk hâle getirilecektir.