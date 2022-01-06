CHP'li Bakan Meclis'e taşıdı: Narlıdere Huzurevi’nde neler oluyor?

06 Ocak 2022 Perşembe, 11:34

Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, yaşadıkları ortamda Covid19 salgınına yönelik mücadelenin yetersiz olduğunu, salgına yönelik koruyucu, önleyici, detaylı temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmadığını, 3’üncü doz aşılarının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen 4’üncü doz aşılarını olamadıklarını ve kurum yetkililerinin aşı sırası alma hususunda yaşlılara yeterli destek vermediklerini, huzurevinde kalanların ihtiyaçlarını karşılayan personelin pozitif olduğu halde çalıştırıldığını iddia ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıdı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Bakan, “Covid19 salgını bir yandan hala her gün 200’e yakın yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, diğer yandan da varyantlar salgının yeniden yeniden yayılmasına sebep oluyor. Hal böyleyken Narlıdere Huzurevi’nde yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarımız tarafından dile getirilen iddialar durumun ciddiyetini arttırıyor ve hiç olmaması bir ihmalin de söz konusu olduğuna işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı’na göre öncelikli grupta yer alan huzurevi sakinlerinin, temizlik ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğu, aşılamada geç kalındığı için koruyucu etkisinin azaldığı, merkezde çalışan personelin Covid19 pozitif olduğu halde çalıştırıldığına yönelik iddialara açıklama bekliyoruz. Ayrıca huzurevinde yaşayan sakinler, yaşadıkları sorunları dile getirmek istediklerini ancak yetkililere ya ulaşamadıklarını ya da sorunlarının geçiştirildiğini de söylüyorlar. Bakanlığın tüm bu iddiaları araştırmasını, gerekli idari soruşturmayı başlatmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz” dedi.

CHP’li Bakan, Bakan Derya Yanık’a şu soruları yöneltti:

Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Covid19’a yönelik alından tedbirler nelerdir? Merkezde çalışanların PCR testi, ateş ölçümleri, HES kodu sorgulamaları ne sıklıkla yapılmaktadır?

Son 3 ayda PCR testi pozitif çıkan çalışan ve huzurevinde yaşayanların sayısı kaçtır?

Huzurevinde yaşayan vatandaşların aşılanma işlemine yönelik son durum nedir? 4’üncü doz aşısını olan kişi sayısı kaçtır? 3’üncü doz aşı olmalarının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen 4’üncü doz aşı olmayanların sayısı kaçtır? Bu kişilerin 4’üncü doz aşı olmamasının nedenleri nelerdir?

Huzurevinde yaşayanlar çalışanların kendilerine ‘aşı sıranızı alın ve aşınızı yaptırın’ dediğini belirtmektedir. Aşılama sürecini huzurevi müdürlüğünün idare etmemesinin nedeni nedir? Huzurevinde yaşayanların tamamına yönelik olarak aşılama neden yapılmamaktadır?

Huzurevi sakinleri, kurumda çalışanlar ve bazı yöneticiler tarafından kendilerine kötü davranıldığı ve hakaret edildiğini iddia etmekte ve bu duruma yönelik şikayetlerini kurum yöneticilerine de ilettiklerini belirtmektedir. Bu iddialara yönelik yürütülen bir soruşturma var mıdır? Varsa detayları nedir? Yoksa gerekçesi nedir?