CHP’li Bakan: Tahliye edilen Hizbullahçılar nerede?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:18

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:18

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şehit polis müdürü Gaffar Okkan’ın ölüm yıldönümünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tahliye edilen Hizbullah hükümlülerini bir kez daha sordu. Daha önce sorduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığını ifade eden CHP’li Murat Bakan, “Bugün Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan, Okkan’ın koruma polisleri ve Gazeteci Uğur Mumcu’yu saygıyla, minnetle anıyoruz. Bugün hatırlatmamız gereken bir konu var. Tahliye edilen Hizbullah hükümlüleri… Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan ve polislerimiz Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş’un şehit edildiği suikastın faillerinden Hizbullahçı Suat Çetin, 2019’daki yerel seçimlerden hemen önce ‘yeniden yargılanma’ talebi doğrultusunda verilen infaz durdurma kararıyla tahliye edilmişti” diye konuştu.

“TAHLİYE EDİLEN HİZBULLAHÇILAR NEREDE?”

“Böylece Gaffar Okkan suikastı faillerinden tek bir tutuklu bile kalmadı” diye devam eden Murat Bakan, “Sadece Okkan’ın katilleri de değil; yüzlerce insanı vahşice katleden Hizbullahçılar son birkaç yılda birer birer tahliye edildiler. Çoğu sırra kadem bastı. Tahliye edilen Hizbullahçılar nerede? Bu soruları defalarca Adalet Bakanı’na sorduk hiçbir yanıt alamadık. Gaffar Okkan’ın ölüm yıl dönümünde bir kez daha soruyoruz” dedi ve şu soruları yeniden yöneltti:

“Tahliye edilen Hizbullah hükümlülerinin sayısı kaçtır?

Tahliye edilen Hizbullahçılara karakola imza vermek, yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmış mıdır? Uygulandıysa kaç Hizbullahçıya hangi adli kontrol tedbiri uygulanmıştır? Herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadıysa gerekçesi nedir?

Tahliye edilen Hizbullahçıların kaçı yurt içindedir? Kaçı yurt dışına çıkmıştır?

Bugüne kadar kaç hükümlü Hizbullahçı yeniden yargılanma kapsamında yargılanmıştır? Bu yargılamaların kaçı tamamlanmış, kaçı devam etmektedir? Yeniden yargılanan Hizbullahçıların kaçının aldığı hükümler değişmiştir? Örneğin; hükümlü Hizbullahçılardan yeniden yargılama sonucunda beraat eden Hizbullahçı sanık olmuş mudur?

Tahliye edilen hükümlü Hizbullahçılardan yeniden yargılama sonucunda tekrar hapis cezası alarak cezaevine giren kaç Hizbullahçı olmuştur?

Tahliye edilen hükümlü Hizbullahçıların kaçının yeniden yargılanması ‘yokluğunda’ sürmüştür/sürmektedir? Tahliye edilen hükümlü Hizbullahçıların kaçının yeniden yargılanması duruşmadan vareste tutularak sürmüştür/sürmektedir?”

AKP – HÜDA-PAR İLİŞKİSİ

Yargının AKP iktidarı tarafından siyasallaştığını ifade eden CHP’li Bakan, “Neredeyse hiçbir hükümlü Hizbullahçının şu an cezaevinde olmaması burada doğrudan iktidarın siyasal bakış açısının bir sonucu olduğuna işaret ediyor. Rahip Brunson, Osman Kavala, Gazeteci Deniz Yücel, Gezi Parkı gibi birçok yargı sürecinde yaşadıklarımızdan hareketle; yargı kararlarının doğrudan tek kişinin öfkesiyle paralel verildiği, yani bizzat iktidar tarafından siyasallaştığı ve üstelik HSK eliyle bu siyasallaşmanın tamamlandığı açıkça görülüyor. İktidarın Hizbullahçıları serbest bırakması ve aynı suçtan hükümlü olan başka örgüt üyesi hükümlülerinin aynı hukuksal gerekçelerle tutukluluklarının devam ediyor olması birlikte değerlendirildiğinde; AKP’nin Hizbullah’ın siyasi kanadı Hüda-Par ile ilişkisi sonucuna ulaşılıyor ve tüm bu olanları bize açıklıyor” ifadelerini kullandı.

“OKKAN’A ‘DANGALAK’ DİYEN HİZBULLAH’I ÖVEN MÜDÜR YARDIMCISI BERAAT ETMİŞTİ”

Ulaştığımız bu sonucu destekleyen bir başka örnek daha var. ‘Hizbullah’ın en büyük hizmetlerinden biri, Gaffar Okkan gibi bir dangalağı öldürmekmiş!’ diye sosyal medya paylaşımı yaparak Gaffar Okkan’a hakaret eden Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı M.T.’nin yargılandığı davada, ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle beraat ettiğini; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hizbullah propagandası yapan bu şahsa bir günlük maaş kesme ve Okkan’a hakaretten kınama cezası vermekle yetindiğini hatırlamakta fayda var. Hizbullah’a açılan bu alanı çok tehlikeli görüyoruz. Toplumun belleğine korkunç cinayetlerle kazınmış bu terör örgütüyle ilgili her detay, tüm bu sorular ve cevapları bütün kamuoyunu ilgilendiriyor. Milletvekili olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğim” diye konuştu.