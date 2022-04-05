CHP’li Bakan’dan AKP’ye 'Buca Metrosu' yanıtı

05 Nisan 2022 Salı, 11:44

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu projesi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. "Sayın Dağ her şeyi bilir ancak ne zaman kent gündemine dair değerlendirme yapsa, kendisinin kent gündemini yeteri kadar takip etmediğini ve maalesef kente dair hafızasının zayıf olduğunu hissediyoruz." diyen CHP'li Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

Bizim kamu ihale mevzuatımıza göre; aşırı düşük fiyat sorgulaması vardır. Yani aşırı düşük fiyat verdiğinizde bu sorgulanır ve idare işi yapabileceğiniz konusunda oluşan endişe sebebiyle sizi eler. Türkiye’de bunu bilmeyen hukukçu olduğunu sanmıyorum. Ayrıca uluslararası finansman ile yapılan bu sözleşmenin bizim kamu ihale mevzuatımız dışında özel koşulları var ve kredi veren kuruluş da aşırı düşük fiyatı veren firmanın bu işi yapma yeterliliğine sahip olmadığına ilişkin karar verdi. Bunun binlerce örneği var. Hatırlayın; Bozoğlu firması geldi, İzmir’de metro ihalesini aldı, yapamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleyi uzun zaman feshedemedi. Proje yıllarca gecikti hem daha büyük kamu zararı oluştu hem de vatandaş metro hizmetine uzun zaman sonra ulaşabildi. ‘Aşırı düşük fiyatı veren bu işi en iyi yapar’ diye bir şey yoktur, tam tersine bunu sorgulamak aklın gereğidir.

Her ne kadar yargı siyasallaşmış, çoğu karar ‘verilen talimata göre’ verilse de bu iptal kararının Danıştay’dan döneceğine inanıyorum.

Cumhur İttifakı’nın kentin yararına yapılan, İzmirlinin hayatını kolaylaştıracak bu yatırım için, bir köşede aksilik olsun diye adeta dua edip, ellerini ovuşturmalarını halkın vicdanına bırakıyorum.

Ve son olarak şunu söylüyorum; değil 2032’yi 2023’ü zor göreceksiniz… Yağan yağmurlarda beraber ıslanır mısınız bilemiyorum ancak ‘olmasaydı sonumuz böyle’ diyeceğiniz kesin!”