CHP’li Bakan'dan çağrı: Yangın sezonu tüm yıla yayılmalı

28 Nisan 2022 Perşembe, 12:20

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, 1 Mayıs - 1 Kasım tarihlerini kapsayan yangın sezonunun değişmesi gerektiğini söyledi, “Yangın sezonu değişmeli ve tüm yıla yayılmalı. Bakanlık’tan hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. Her ne kadar yeni gelen Bakan, önceki Bakan’ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki skandallarını toparlamayı öncelemiş ve kadro değişiklikleriyle uğraşmayı tercih etmiş olsa da yaz geldi ve geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşama ihtimalimiz yüksek. Sayın Kirişçi, bir an önce orman yangınları konusuna yönelmeli ve gecikmiş de olsa acil tedbirler hızla alınmalı” diye konuştu.

Bakan, “Meteoroloji simülasyonları endişe verici. Bu yaz, geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşayabiliriz. Neredeyse 2 aydır bağırıyoruz, Mayıs ayı geldi çattı, hala gerekli tedbirler alınmadı, hala yangınlara hazır değiliz. Her yer cayır cayır yanıp kül olduktan sonra ne anlamı kalacak bu uyarıların? Hanginiz ödeyeceksiniz bunun hesabını?” dedi.

CHP’li Murat Bakan’ın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

'TÜM YILA YAYILMALI'

“Gezegenimiz hızla ısınıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenecek bölgelerin başında geliyor. İklim krizinin tetiklediği kuraklık, aşırı ve ani yağışlar, mevsim geçişlerindeki değişim 1 Mayıs - 1 Kasım tarihlerini kapsayan yangın sezonunun da değişmesi gerektiği anlamına geliyor. Yangın sezonu değişmeli ve tüm yıla yayılmalı. Bakanlık’tan hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. Her ne kadar yeni gelen Bakan, önceki Bakan’ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki skandallarını toparlamayı öncelemiş ve kadro değişiklikleriyle uğraşmayı tercih etmiş olsa da yaz geldi ve geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşama ihtimalimiz yüksek… Sayın Kirişçi, bir an önce orman yangınları konusuna yönelmeli ve gecikmiş de olsa acil tedbirler hızla alınmalı.

'O UÇAK VE HELİKOPTERE SAHİP OLMAK ZORUNDASINIZ'

Geçen yıl çok acı tecrübe ettik; orman yangınlarında uçak ve helikopterlerin etkisi kuşkusuz çok önemli. Ancak tek başına yetersiz. Yangınla müdahalede yangın işçileri ve arazözlerle yapılan müdahalenin önemi yadsınamaz. Maalesef yılın belli aylarında gündeme gelse de yangınla mücadele tüm yıl sürmesi gereken hayati bir konu. Çok yönlü bir değerlendirme yapmalı ve devlet olarak bu hayati konuya gereken önemi vermek zorundasınız. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yılın belli dönemleri yangın söndürme uçakları ve helikopterleri kiralamak yerine, o uçak ve helikopterleri envantere dahil etmek zorundasınız. Orman işçilerini mevsimlik işçi olarak değil, tüm yıl alarmda olacak önleyiciler ve kurtarıcılar olarak görmek zorundasınız. Ayrıca yerleşim alanlarının genişleyerek, doğal ekosistemlere ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına olmaması gerektiği kadar yakınlaşması, artan nüfus nedeniyle ormanlara olan talep ve kullanım baskısının artması gibi kontrolsüz tüketim kültürü de ormanlardaki yangın riskini artırıyor. Hem iklim krizinin doğurduğu riskler hem kontrolsüzce artan insan faaliyetleri orman yangınlarıyla mücadele politikalarında güncellemeyi, çok yönlü ve hızlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Meteoroloji simülasyonları endişe verici. Bu yaz, geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşayabiliriz. Neredeyse 2 aydır bağırıyoruz, Mayıs ayı geldi çattı, hala gerekli tedbirler alınmadı, hala yangınlara hazır değiliz. Her yer cayır cayır yanıp kül olduktan sonra ne anlamı kalacak bu uyarıların? Ne önemi kalacak zamanında almadığınız tedbirlerin? Hanginiz ödeyeceksiniz bunun hesabını?”