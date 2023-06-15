CHP’li Bakan’dan emniyet-cemaat iddiası: ‘Emniyet, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olmuştur’

Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:39

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:48

2021 yılında Mersin'de dönemin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını çeviren ve Yılmaz'ın hakaret ettiği trafik polisi memurları meslektan ihraç edildi. Cumhuriyet TV’ye emniyet teşkilatının geldiği durumu anlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, emniyet teşkilatının siyasallaştığını dile getirerek, “Polis, paramiliter yapıları sürülmekten korktuğu için sorulayamıyor” açıklamasında bulundu.

“POLİS, BU İKTİDAR DÖNEMİNDE KENDİSİNİ SAHİPSİZ HİSSETTİ”

İçişleri Bakanlığı’nı eleştirerek sözlerine başlayan Bakan, “İşini yapan bir polis memuruna hakaret eden bir milletvekili hakkında kılı kıpırdamayan bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu sonuca şaşırmadık, bu iktidardan beklenebilecek bir şeydi ama bu yaşananları da tüm polis memurlarının görmesi lazım. Polis, bu iktidar döneminde her zaman kendisini sahipsiz ve garip hissetti. Normal koşullarda, o milletvekili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması lazım, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir kınama yayınlaması lazım, İçişleri Bakanı’nın o milletvekiline tepki göstermesi lazım, o polis memuru görevini yaptı ama işinden ekmeğinden ettiler” ifadelerini kullandı.

“2016’DAN SONRA ÇOK SAYIDA PARTİLİ KOMİSER YARDIMCISI ALDILAR”

2016 yılından sonra yaşanan süreci değerlendiren Bakan, “Bunu sadece bu polis memurlarına düşünmemek lazım, rutin olarak Türkiye’nin her yerinde yaşanıyor. Özellikle 2016’dan sonra çok sayıda partili komiser yardımcısı aldılar, dolayısıyla aldıkları partili komiser yardımcıları bir parti devleti gibi ülkenin olmasını arzu ettiklerinden, hepsi bir siyasi partinin referansı ile geldikleri için özellikle eski polis memurlarına ciddi anlamda baskı uyguladılar” dedi.

“POLİS PARAMİLİTER YAPILARI SÜRÜLMEKTEN KORKTUĞU İÇİN SORGULAYAMIYOR”

Bakan, paramileter yapıların türediğini öne sürerek “İktidarın gücüyle polisin soru soramadığı insanlar var. Ak Gençlik Ocakları, Osmanlı Ocakları gibi bir sürü paramiliter yapı türedi. Bu paramiliter yapılar bile güç kazandılar, polis bunları sorgulayamıyor. Çünkü sürülmekten, ceza yemekten, işinden, mesleğinden olmaktan korkuyor. Dolayısıyla tek adamın gücünü aşağıdan kullanan birtakım yapılar bile polisin işini yapmasını engeller duruma geldi” açıklamasında bulundu.

“EMNİYET, CEMAAT VE TARİKATLARIN ARKA BAHÇESİ OLMUŞTUR”

Emniyet-cemaat ilişkisine değinen Bakan, “Emniyet teşkilatı siyasallaştı, liyakat ortadan kalktı. Özellikle tayinlerde ve terfilerde cemaat aidiyetinin her şeyin önüne geçti. Süleyman Soylu’nun Fethullah Gülen Cemaati ile olan ilişkileri dolayısıyla çok eleştirilmişti. Bakan olduktan sonra da bu cemaat sevdası bitmedi. Menzil, Nur Cemaati’nin okuyucu yazıcı gibi kolları, Kurtoğlu Cemaati, Nakşibendi Tarikatının Erzincan grubu gibi yapıların emniyet ve jandarmanın içine yapılanmasına izin verdi. Dolayısıyla emniyet, tarihinde olmadığı kadar siyasallaşmış, tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi olmuş durumda. Polis memurlarının, bir hatırlı kişi, AKP’den bir milletvekili ya da bakan bulmadan tayin edilmesini ya da hak ettiği rütbeyi almasının imkanı yok” diyerek sözlerini noktaladı.