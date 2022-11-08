CHP’li Bakan’dan Philip Morris işçilerine destek

08 Kasım 2022 Salı, 10:32

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sendikalı oldukları için işten çıkarılan Philip Morris Türkiye Sigara Fabrikası işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Torbalı CHP İlçe Başkanı Övünç Demir de CHP’li Bakan ile beraber fabrika önüne geldi. Burada açıklamalarda bulunan Murat Bakan, “Torbalı’da Philip Morris Fabrikası’nın önünde, sendikalı olduğu için işten atılan işçilerimizin yanındayız. Onlara desteğe, dayanışmaya geldik. Philip Morris’te kadrolu bin 200 tane işçi var, aşağı yukarı 700 işçi sendikalı. Bunun 600 tanesi taşeronda çalışıyor. Philip Morris, dünya standartlarında değil. Burada kadrolu olan işçilerle aynı standartta ücret ödetmemek için taşerona çalıştırıyor. 18 yıldır içinde çalışan var. Ve aynı üretim bandında karşısında 20 bin liraya çalışan, promosyonunu alan, ikramiyesini alan, yaz tatilini yapan işçi varken; onun karşısında açlığa, sefalete mahkum edilmiş, asgari ücretle çalışan 600 tane işçi var. Bu işçiler sadece sendikalı olduğu için bir kısmı işten çıkartıldı, bir kısmı fabrikaya sokulmadı. Bu arkadaşlarımız burada direniyor. Türkiye ucuz iş gücü, emeğin sömürüleceği bir yer değil. Dünyada, Avrupa’da hangi standartlarda ücret veriyorsanız, Türkiye koşullarında ona göre, o ücret standardında ücret verilmesi lazım” diye konuştu.

“YANINIZDAYIZ”

“İş barışının sağlanması, bu fabrikada çalışan kadrolu işçiyle, taşeronda çalışan işçinin aynı koşullarda çalışmasıyla mümkün” diye devam eden CHP’li Bakan, “Kaldı ki taşeron işçisi, temizlik işçisi, güvenlik işçisi değil; taşeron işçisi aslında taşeronda olmaması gereken, üretim yapan işçi. Dolayısıyla buradaki adaletsizliğin karşısında biz sendikalı mücadele veren, sendikalı olduğu için işten çıkarılan işçi kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DİSK: ARKADAŞLARIMIZ MÜCADELELERİNİ SONUNA KADAR SÜRDÜRMEYE KARARLIDIR!

DİSK/Gıda-İş Sendikası ise yaptığı bilgilendirmede, “Üyelerimiz, işten tazminatları ödenmeksizin kuralsız, kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmışlardır. Ancak; sendikamız avukatları tarafından açılan davalar nedeni ile işverenler artık işten çıkardıkları ve fabrikaya sokmadıkları işçi arkadaşlarımıza arabulucu aracılığıyla ihbar, kıdem tazminatları yanı sıra bir maaş da ekstradan ödeyerek davadan vazgeçmelerini ve uzlaşma teklif etmektedir. Bu da göstermektedir ki işveren işçi arkadaşlarımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardıklarını kabul etmekte ve haklı direnişimizden ve taleplerimizden vazgeçmek koşuluyla uzlaşma teklif etmektedir. Sonuç olarak; arkadaşlarımız sendikalı ve toplu sözleşmeli ve iş güvenceli çalışma koşullarına kavuşana kadar her türlü demokratik, meşru ve hukuki yollardan mücadelelerini sonuna kadar sürdürmeye kararlıdır” denildi.