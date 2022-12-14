CHP’li Bakan’dan Soylu’ya: Vatandaşlık bilgileri satıldı mı?
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki kişisel bilgilerin Telegram uygulaması üzerinden satıldığını içeren bir video paylaştı. CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?” diye sordu.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yurttaşların kişisel bilgilerin mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden satıldığını öne sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda T.C. kimlik numarasıyla yurttaşların tüm kişisel bilgilerine ulaşılabilindiğini aktaran Murat Bakan, “Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır? Bu rezaletin sorumlusu kim?” diye sordu.
"ONURUN VARSA İSTİFA ET"
Yurttaşların tüm bilgilerine rahatlıkça ulaşılabildiğini anlatan CHP’li Bakan, “E-devlette olması gereken bilgilere bir internet sitesinde VPN ile bağlantı kurup rastgele bir e-posta ile ulaşabilirsiniz. Sorgulama için ücret istiyor. Kredi kartından para yükleyip bu bilgiler satın alınabiliyor. Devletin elinde olması gereken tüm vatandaşların en mahrem bilgilerine nasıl ulaşılabilir? Devletin harim-i ismetine ikinci defa girilmiş oldu. Birincisi FETÖ’nün kozmik odaya girmesiydi ikincisi ise budur. Bunun sorumlusu Süleyman Soylu, biraz onurun varsa istifa et.
ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK SORUNU
Daha sonra Telegram uygulaması üzerinden yurttaşların kişisel bilgileri için uygulanan fiyat tarifesini paylaşan CHP’li Bakan, “Bu bilgiler sadece bu internet sitesinde olsa iyi Telegram’da da ücret karşılığı kimlik, telefon sorgulaması yapan birçok grup var. Bu çok önemli güvenlik sorunudur. Tüm bilgilerimiz uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde anlamına da gelir” ifadelerini kullandı.
Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor. @suleymansoylu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır? pic.twitter.com/XMlE967wGW— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) December 13, 2022
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