CHP’li Bakırlıoğlu: Cumhurbaşkanının üzüm taban fiyatı, tavan fiyat oldu!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 27 liradan açıkladığı kuru üzün taban fiyatı sözde kaldı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, üzüm üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) kuru üzüm teslimi için randevu alamadıklarını söyleyerek, alımlar geciktikçe fiyatların düştüğüne dikkat çekti.

TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına; 7 Eylül’den itibaren Manisa (Çobanisa) ve Salihli’de, 12 Eylül’den itibaren ise, Alaşehir, Sarıgöl, Saruhanlı ve Turgutlu’da başlanacağını açıkladığını hatırlatan Bakırlıoğlu, çiftçilerin randevu sisteminin çalışmadığı, çalışsa da randevuların dolu olduğu şikayetinde bulunduğunu belirtti.

TMO RANDEVU SİSTEMİ EZİYETE DÖNDÜ

Randevu sistemi çalışmadığı için ve alımların geciktiğini ve kuru üzüm fiyatlarının düştüğünü vurgulayan CHP’li Bakırlıoğlu; “Randevunun geç tarihlere verilmesi TMO üzüm parasını alımdan 21 gün sonra ödeyecek olması da ayrı bir sorun. Bugün randevu alabilen bir çiftçi parasını ancak kasım ayı sonunda alabilecek. 6 Eylül 2022 tarihi itibariyle; İzmir Ticaret Borsası’ndan çekirdeksiz kuru üzüm 19 liradan, Manisa Ticaret Borsası’nda da 18,70 liradan işlem görüyor. Tüccar fiyatı 18 liraya kadar düşüyor. Biz baştan beri üzüm alımı konusunda TARİŞ’in hızlı şekilde devreye sokulması gerektiğini söylüyoruz. TARİŞ üzüm Birliği de iş birliğine hazır olduğuna dair açıklama yaptı fakat bu konuda hiçbir adım atılmadı” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANININ ÜZÜM TABAN FİYATI, TAVAN FİYAT OLDU”

Üzüm alımı konusu acilen düzen getirilmesi çağrısında bulunan CHP’li vekil, “Düzen gelmezse üretici mağdur olacak ve Cumhurbaşkanının açıkladığı 27 lira fiyatın da bir anlamı kalmayacak. Cumhurbaşkanının açıkladığı 27 liralık taban fiyat maalesef tavan fiyat haline geldi. Daha bu fiyattan kuru üzüm satan bir tane çiftçi yok. Zaten 27 lira fiyat ancak maliyeti karşılıyor. Yani üreticinin cebinde bir kuruş bile kalmayacak” dedi.

Çiftçinin, üreticinin bu dönemde ödemesi gereken borçları olduğunu anlatan Bakırlıoğlu, “Borç içinde kıvranan üzüm üreticisi bir an önce üzümünü satmak zorunda. Bankalara, tarım kredi kooperatiflerine, ilaç ve gübre bayilerine borcu var. Çiftçi tüm umudunu üzüm hasadına bağlamıştı, fakat umutları boşa çıktı” ifadelerini kullandı.

“TMO’nun ve TARİŞ’in alım konusunda isteksiz tavrı üzümcüyü tüccara gitmeye zorluyor” diyen CHP’li Bakırlıoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bu durum fiyatların düşmesine neden oldu. Eğer çözüm bulunamazsa fiyatların daha da düşeceği endişesi içinde herkes. 27 lira fiyata alkış tutup büyük müjde diyen AKP milletvekilleri ve Manisa’lı parti yöneticileri fiyatlar düşünce sus pus oldular. Ne sesleri çıkıyor ne de çözüm üretiyorlar. Üzüm üreticisi adeta ortada bırakıldı.

Bakırlıoğlu; Tarım ve Orman bakanına çağrı yaparak üzüm üreticisini mağduriyetini giderecek tedbirlerin acilen alınmasını istedi.