CHP’li Bakırlıoğlu: Don afetinden 25 bin aile etkilendi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:00

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 29 Mart gecesi Manisa’da yaşanan don olayını Meclis’e taşıdı.

Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde yaklaşık 25 bin üzüm üreticisi ailenin zarar gördüğüne dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Zararın yüzde 100’ü bulduğu bağları görmek, ailesinin geleceğini o bağa bağlamış üreticinin çaresizliğini görmek inanın bizi derinden etkiledi” diye konuştu.

“TARSİM PRİMLERİ YÜKSEK”

Üreticinin tarım sigortası yaptıramadığını aktaran CHJP’li vekil, “Üreticilerimiz ile yaptığımız sohbette birçoğunun tarım sigortası yaptırmadığını, yaptıranların önemli bir kısmının poliçelerinde ‘don teminatının’ olmadığını gördük. ‘Neden’ diye sorduğumuzda da TARSİM’e güveni kalmadığının yanıtını aldık. Hasar sonrası gelen ekspertizlerin hizmetinden memnun değiller. Ekspertiz sonrası hazırlanan raporların gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar ve bilhassa kesintilerin çok olduğundan şikayetçiler. Primlerin yüksekliği ise bir diğer şikayet konusu. Rakamlara baktığınız zaman üreticiye hak vermemek elde değil. Kimi bağlarda dekar başına 1000 lirayı geçiyor” ifadelerini kullandı.

“AKP ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN DERTLERİNE KULAK TIKADI”

Kuru üzüm üreticilerinin sıkıntıları birçok kez dile getirdiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, “Üç sezon önce TMO 9 numara kuru üzüme 12,5 TL fiyat açıklamıştı. Bir sonraki yıl ise maliyetlerin katlanmasına rağmen 13 TL fiyat açıkladı. Geçtiğimiz sene ise maliyeti 25 TL olan kuru üzüme 27 TL fiyat açıklandı. 27 lira fiyat açıklandı ancak yağışların neden olduğu kalite kaybının da etkisiyle 27 liraya üzüm satan üretici neredeyse yok. TMO ‘Armudun sapı, üzümün çöpü’ dedi, kapısına gelen üreticiyi geri çevirdi. Manisalı çiftçi kuru üzümünü 10 lira ile 20 lira arasında satmak zorunda kaldı. Bizim hesabımıza göre en az 20 bin dekar bağ köklendi. Ekonomik kayıp yüzlerce milyon lira. Çiftçi feryat ederken kulaklarınız duymadı. 10-15 yaşındaki, bin bir emekle, zahmetle yetiştirilen bağlar köklenirken görmediniz. Şimdi soruyorum sizlere. Bu kadar hırpalanmış, yorulmuş üretici bu kadar yüksek sigorta primlerini nasıl ödesin? Üretici tarım sigortası yaptırmadı demek yanlış olur. Doğrusu sigorta yaptıramadı” ifadelerini kullandı.

“ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR”

Acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan CHP Manisa milletvekili, “Eğer önlem alınmazsa; geçmişte olduğu gibi üretici gene yalnız bırakılırsa önümüzdeki sene binlerce dönüm bağ köklenecek. Ülkenin en önemli ihraç kaleminden birisi olan ve dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm sektörü can çekişiyor. Dünyadaki pazar payımız ve İhracat kilogram değeri her geçen gün azalmakta. Fındıkta, tütünde olduğu gibi ciddi bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. TMO’nun müdahale alımları piyasayı regüle etmekten çok uzak. Bir zamanlar rekoltenin 1/3’ünü alan ve ihraç eden TARİŞ mal almaktan çekinir hale gelmiş. Artan maliyetler karşısında zararına mal satmak zorunda kalan üretici hızla üretimden uzaklaşıyor” şeklinde konuştu.

“SORUN ZATEN İKTİDARIN BİZZAT KENDİSİ”

Çiftçinin iklim kriziyle de baş etmek zorunda olduğunu aktararak devam eden Bakırlıoğlu, “Zirai don ve dolu gibi meteorolojik olayların sıklığı ve şiddeti artıyor. Göller kuruyor, yeraltı suları çekiliyor, kuraklık kapıda… Bu durumda şapkayı öne alıp düşünme vakti geldi de geçiyor. Zarar gören çiftçilerimizin özel bankalar dahil bankalara olan borçları ötelenip yapılandırılmalı. Yetmez… Üretimin devam edebilmesi için, bu insanların evlerini geçindirebilmeleri için hibe ödemeler yapılmalı, destekler arttırılmalı… Yapılması gereken çok şey var ama ne yazık ki iktidarın bunları yapmaya niyeti yok. Sorun zaten iktidarın bizzat kendisi” dedi.